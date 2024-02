Excesso de álcool e relato da polícia: o 2º dia de julgamento de Dani Alves

Do UOL, em Barcelona e em São Paulo

O segundo dia de julgamento de Daniel Alves chegou ao fim com 18 testemunhas ouvidas no Tribunal da Catalunha.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (6) foram ouvidos quatro amigos de Daniel Alves, entre eles Bruno Brasil, o chef de cozinha que o acompanhava na boate Sutton no dia do suposto crime. Policiais e funcionários completaram o quadro de testemunhas.

O depoimento dos quatro amigos seguiu uma mesma linha, a de que Daniel passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas naquele 30 de dezembro de 2022.

Brasil, que havia dito em 20 de janeiro de 2023 que o amigo teria bebido apenas "meia taça de champanhe", afirmou agora que "naquela noite, ele bebeu uma garrafa e meia de vinho e duas doses de uísque, ou quatro. No bar anterior, bebeu gin com água tônica."

Thiago Slovinski e Ulisses Neto, que estavam com Daniel Alves no bar que antecedeu a ida à discoteca, ressaltaram que o jogador bebeu diversas garrafas de vinho e uísque.

Os amigos depuseram brevemente — o depoimento de Bruno Brasil foi o que mais demorou. Ele foi sucinto na maior parte das respostas, principalmente nas que se referiam ao que aconteceu dentro da boate.

Brasil afirmou em juízo que não percebeu nada de diferente quando Daniel saiu do banheiro com a mulher, e que não a viu chorando porque o corredor da boate é "muito escuro".

Esposa fala brevemente

O depoimento mais esperado do dia, de Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, durou menos de dez minutos.

Ela disse que o marido chegou em casa "muito bêbado, cheirando a álcool", e que tropeçou em alguns móveis até cair na cama e lá ficar.

Joana completou sua fala alegando que, no dia seguinte, o marido não mencionou nada sobre ter estado com uma mulher. "Ele só disse que saiu com amigos".

Apesar de curto, o depoimento de Joana não foi transmitido à imprensa devido a uma queda de sinal na sala de audiência.

O mesmo aconteceu com o depoimento de Antônio, o quarto amigo de Daniel Alves que repetiu o que disseram os outros dois: focou sua fala na quantidade de álcool ingerida pelo jogador.

Policiais e peritos detalham estado de denunciante

Depois de Bruno Brasil, a corte ouviu uma sequência de 12 policiais que atuaram diretamente no caso.

A maioria deles falou pouco. As perguntas foram pontuais e as respostas, breves.

Os agentes que tiveram contato direto com a denunciante convergiram sobre o estado dela naquele dia: incapaz de falar, muito nervosa, apesar de medicada.

Ela estava tentando se tranquilizar. Tinha ido ao médico e estava angustiada. Quando explicamos como seria a denúncia, a tranquilizamos. Mas quando começou a contar como foi a agressão, foi ficando mais nervosa. Ela disse que não queria denunciar, mas decidiu fazer isso. Seu medo era que publicassem sua identidade, pelo fato de o agressor ser uma pessoa conhecida .

Policial mulher da UCAS (Atenção à Denunciante) que anotou o depoimento da denunciante

Demorou muito para que ela conseguisse contar o que havia acontecido. Ela era incapaz de falar. As amigas falavam por ela. Disseram que ele não a havia deixado sair, que tinha tocado suas genitais por dentro. Ela não conseguia falar. As amigas também estavam muito nervosas. A única coisa que ela dizia era que não queria dinheiro, mas justiça, e que havia sido estuprada por Daniel Alves.

Policial à paisana presente na boate

Funcionários da Sutton reforçam o que diz a mulher

Os primeiros a falarem nesta terça-feira foram três funcionários da boate — um sócio, um auxiliar e o gerente.

Ela disse que ninguém acreditaria nela. Falou que entrou no banheiro de forma voluntária, mas que depois quis sair e não conseguiu. Perguntei se havia acontecido algo mais grave, e ela disse que sim. Perguntei se havia tido penetração, e ela disse que sim. Ela queria ir embora para casa, mas eu insisti que ela precisava ficar para que ativássemos o protocolo. Ela só repetia que ninguém acreditaria nela.

Robert Massanet, um dos sócios da boate Sutton

Segundo o gerente da discoteca, o jogador havia "fumado ou bebido algo", e não estava no estado habitual em que costumava vê-lo.

Daniel será ouvido amanhã

Daniel Alves será ouvido amanhã (7), depois de todas as testemunhas. A defesa pediu que ele fosse o último a prestar depoimento, sem oposição por parte da acusação e da magistratura.

Segundo apurou o UOL, ele deve afirmar que estava embriagado e que não se lembra do que aconteceu.

Na segunda-feira (5), a denunciante prestou depoimento às escuras (sem transmissão para imprensa e sem pessoas na sala de audiência). A corte ouviu ainda a prima e a amiga que a acompanhavam na boate, além de dois garçons e do porteiro da Sutton.