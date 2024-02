Com gol no fim, Puerto Cabello vence Defensor e sai em vantagem na Pré-Libertadores

Nesta terça-feira, em confronto válido pela primeira fase da Pré-Libertadores, o Puerto Cabello venceu o Defensor Sporting por 3 a 2. A partida ocorreu no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Puerto Cabello.

A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h30 (de Brasília). O time que passar de fase terá o Nacional, do Uruguai, como próximo adversário.



O Puerto Cabello volta aos gramados nesta sexta-feira diante do Portuguesa FC, pela segunda rodada do Campeonato Venezuelano Apertura, no Estádio Olímpico Rafael Calles Pinto, às 16h. O Defensor Sporting tem como próximo duelo o jogo de volta, contra o Puerto Cabello, na próxima terça-feira.

O jogo

O primeiro gol saiu logo aos 20 segundos da primeira etapa, no primeiro lance de ataque da partida. Após falha defensiva do Defensor, Rojas passou em profundidade para Romero, que invadiu a grande área e bateu na saída do goleiro Dawson para marcar o primeiro gol desta edição de Libertadores.

O gol de empate dos visitantes veio aos 24 minutos, após cobrança de falta. Nicolás Rodríguez cruzou fechado e Facundo Bernal venceu a marcação na pequena área. O meio campista cabeceou sem chances para o goleiro.

Aos 36?, Miku Fedor, após receber passe de Federico Bravo, acertou bela finalização rasteira no canto esquerdo de Dawson e recolocou os mandantes na liderança do placar.

Na etapa complementar, aos 21 minutos, Octavio Rivero, do Defensor Sporting, foi derrubado por Facundo Cobos dentro da área. O pênalti foi assinalado após checagem do VAR. Octavio Rivero não desperdiçou a oportunidade e empatou o jogo novamente.

Aos 42 minutos da segunda etapa, Carlos Cermeño achou um belo passe para Covea na entrada da área. O jogador limpou a marcação, e de pé esquerdo, acertou o canto inferior esquerdo do gol, e garantiu a vitória dos estreantes.