Medina é eliminado por calouro em Pipeline; Italo faz notão, mas também cai

Gabriel Medina está fora da disputa do título da etapa de Pipeline, no Havaí, a primeira do ano do Circuito Mundial de Surfe. O brasileiro foi eliminado hoje (6) pelo americano Crosby Colapinto, que disputa a elite do surfe pela primeira vez, na terceira fase do evento.

O que aconteceu

Medina não conseguiu notas altas. O brasileiro terminou com um total de apenas 2,73 pontos, enquanto Crosby Colapinto recebeu um 8,33 após uma ótima onda e levou a melhor.

Primeiro brasileiro em ação no dia, Samuel Pupo foi eliminado pelo australiano Liam O'Brien. Samuca até conseguiu uma boa nota no fim, fechando a bateria com 11,83, mas não conseguiu superar os 12,17 do adversário.

Italo Ferreira foi eliminado pelo sul-africano Jordy Smith. O brasileiro ficou na frente durante a maior parte da bateria por ter alcançado a melhor nota do dia até então com um 8,87, mas viu o adversário ultrapassá-lo no último minuto: 13,67 a 12,04 no somatório.

Yago Dora foi o único brasileiro que conseguiu chegar às oitavas, mas também terminou o dia fora da briga pelo título. Na terceira fase, Dora superou o australiano Jacob Wilcox com somatório de 14,10 contra 11,00 do adversário. Contra Barron Mamiya, nas oitavas, o brasileiro somou apenas 1,74 ponto, pouco para superar os 9,50 do havaiano, que avançou às quartas.

Miguel Pupo foi mais um brasileiro que não conseguiu avançar na terceira fase. Ele encarou o havaiano Imaikalani deVault e perdeu com um placar apertado: 10,46 a 10,10.

Deivid Silva, último brasileiro em ação na terceira fase, foi eliminado por John John Florence. O surfista havaiano obteve a melhor nota do dia — 9,17 — e não deu chances a Deivid, garantindo a classificação com uma ampla vantagem: 17,34 a 8,84.

Sem chances de título no masculino, Brasil ainda está vivo no feminino. Tati Weston-Webb e Luana Silva são as representantes brasileiras em Pipeline.

