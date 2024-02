Fã de criptomoeda, Moicano estuda investimentos enquanto busca topo do UFC

O brasileiro Renato 'Moicano' Carneiro tem "fazer dinheiro" como mantra, seja dentro ou fora do octógono. Entusiasta do mercado financeiro e de criptomoedas, o brasiliense de 34 anos enfrenta hoje Drew Dober, na luta co-principal do UFC Vegas 85, visando aumentar seu pé-de-meia e continuar em ascensão na organização.

O que aconteceu

Moicano fará a sua primeira luta desde novembro de 2022, quando venceu Brad Riddell no 1º round no UFC 281. O brasileiro tinha uma luta marcada para abril, mas rompeu o menisco do joelho esquerdo em um treino e ficou fora de ação durante todo o ano passado.

Em 13º no ranking entre os leves, ele busca bater outro ranqueado para galgar posições dentro da categoria. O norte-americano Dober, de 35 anos, é o 15º na lista e também vem de vitória.

Moicano acredita que não está distante do topo e ressalta que pode vencer qualquer oponente no peso.

Renato Moicano (à esq.) enfrentará Drew Dober na luta co-principal do UFC Vegas 85 Imagem: Chris Unger/Getty

Acredito no meu trabalho, que posso vencer qualquer um, então tenho que lutar contra qualquer um. Para provar ser o melhor, tenho que continuar vencendo. Não acredito que estou muito distante de chegar no topo da categoria. Uma hora a oportunidade vem. Renato Moicano, ao UOL

Apesar de ter uma disputa pelo cinturão no horizonte, ele destaca que pensa mais em "botar dinheiro no bolso". Não poderia ser diferente, aliás, o brasileiro cunhou o bordão "Moicano quer dinheiro". Ele tem o jiu-jítsu como ponto forte, mas não mira o recorde de 16 finalizações do compatriota Charles Do Bronx.

Não tenho mais 20 anos, objetivo é acumular o máximo de dinheiro e agarrar todas as oportunidades. Se um dia tiver sorte e momento, cinturão. Antes disso, tenho que escalar os rankings. Quero é vencer e botar dinheiro no bolso, seguir minha carreira, minha vida. Se um dia conseguir bater [o recorde de finalizações], ótimo, mas não é um foco meu. Quero chegar, vencer, fazer meu trabalho e continuar minha vida, carreira.

Luta e dinheiro

Renato Moicano (esquerda), durante luta contra Brad Riddell no UFC 281 Imagem: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports

O interesse do lutador por dinheiro não é só da boca para fora. Em dez anos de UFC, ele construiu um patrimônio sólido, incluindo imóveis no Brasil, e investe mensalmente em um plano de aposentadoria.

Moicano gosta de criptomoedas e passou a estudar investimentos. Sem lutar no ano passado, atuar o mercado financeiro foi uma das formas de se sustentar. No futuro, quer viver de renda.

Ele ressalta que não é especialista, mas que vem se aprofundando no assunto. Sem proximidade com o tema na infância, ele vê o conhecimento adquirido como uma forma de ser independente.

O que Moicano disse

Patrimônio construído: "Hoje em dia, eu construí um patrimônio legal com o UFC, consigo investir todo mês, viver minha vida. Ano passado, não tive que trabalhar, consegui ficar me sustentando. Carreira curta, precisa de mais para ter uma renda fixa para quando se aposentar. Procuro fazer meu investimento todo mês, tentando construir patrimônio, alguns investimentos no Brasil em imóveis. No futuro, espero viver dessa renda".

Operação mensal: "Não sou nenhum especialista, então todo mês faço o dollar-cost-averaging [investimento financeiro periódico], coloco 1000 dólares na SP&500 [um dos principais índices do mercado de ações], em um plano de aposentadoria. Tenho feito isso há alguns anos, reinvestindo esses dividendos e vai somando como uma forma de aposentadoria".

Gosto por criptomoedas: "Particularmente, gosto muito de criptomoedas. Sei que muita gente não considera isso nem um ativo, um investimento, e acha que pode ser uma bolha, mas acredito na descentralização da moeda. Hoje em dia, se você não está fazendo 20% ao ano, está perdendo para a inflação, acho que o bitcoin pode te proteger, apesar de ser volátil, acho que no futuro vai valer mais como ativo pela própria falta que as pessoas têm na moeda. É uma aposta".

Estudos: "Como estou estudando, aprendendo, não tenho condições de avaliar e comprar ações de empresa, por enquanto compro só índice. Mas tenho feito cursos, lido livros, estou tentando melhorar nessa questão econômica. Foi algo que ninguém nunca me ensinou, meu pai nunca me ensinou sobre dinheiro. Tenho estudado para depois não ser dependente".