Palmeiras tem melhor início em Campeonato Paulista sob comando de Abel Ferreira

O Palmeiras busca nesta temporada conquistar o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista, algo que não acontece há noventa anos. Em 2024, a equipe tem o melhor início de Estadual desde a chegada do técnico Abel Ferreira, que comanda o clube pelo quarta vez seguida nessa competição.

Com quatro jogos disputados, o Palmeiras tem três vitórias e um empate. A equipe estreou com empate contra o Novorizontino (1 a 1), fora de casa. Em seguida, venceu Inter de Limeira (3 a 2) e Santos (2 a 1), no Allianz Parque, e por fim, bateu o Red Bull Bragantino (0 a 1), fora.

Em 2021, quando o treinador iniciou um torneio no comando do clube pela primeira vez. Nas quatro primeiras rodadas, o Verdão teve dois empates e duas vitórias, essas que foram consecutivas entre a segunda e terceira rodada. Na ocasião, o Alviverde superou São Caetano (3 a 0) e Ferroviária (2 a 0).

No ano seguinte, quando o clube conquistou a primeira taça do Estadual sob comando do português, o cenário é mais parecido com o de 2024. Também foram três vitórias e um empate, mas apenas dois triunfos foram consecutivos, quando o Verdão venceu Novorizontino (0 a 2) e Ponte Preta (3 a 0), na estreia e na rodada seguinte. Em seguida, teve um empate com o São Bernardo (1 a 1) e outra vitória contra o Água Santa (1 a 0).

Por fim, em 2023, ano do bicampeonato Paulista, o Palmeiras teve dois empates e duas vitórias nas quatro primeiras rodadas. Primeiro, estreou sem gols com o São Bento. Depois, venceu o Botafogo-SP (1 a 0) e em seguida empatou com o São Paulo (0 a 0). Na quarta rodada, voltou a triunfar por 3 a 1 sobre o Ituano.

Atualmente, o Palmeiras tem sete gols marcados e cinco sofridos. Com quatro bolas na rede, Raphael Veiga é o artilheiro da equipe, seguido de Flaco López, com duas.

O Palmeiras busca ampliar a sequência de vitórias no Paulista apenas na próxima quinta-feira, contra o Ituano. A partida da sexta rodada do Estadual acontece na Arena Barueri, às 21 horas (de Brasília). Antes, o Verdão decide a Supercopa do Brasil contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no Mineirão.