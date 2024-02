Felipe Jonatan se põe à disposição para jogar como meia no Santos, mas vê setor muito concorrido

Apesar de estar mais do que acostumado a jogar na lateral esquerda, Felipe Jonatan também pode atuar como meio-campista no Santos. O defensor já exerceu essa função, justamente quando Carille estava no banco de reservas, e se colocou à disposição para repetir a dose.

O jogador de 25 anos, entretanto, destacou que o meio de campo alvinegro está mais qualificado para esta temporada. O clube conta com João Schmidt, Diego Pituca e Tomás Rincón.

"É uma disputa muito sadia. Esse ano, das minhas seis temporadas que estou aqui, é um dos melhores meio de campo que já trabalhei. O Santos só tem a ganhar. Estou aberto para atuar nas suposições que o Carille desejar. Só quero estar dentro de campo ajudando, buscar uma grande pontuação na primeira fase e, depois, nos mata-matas", declarou.

Após se recuperar de lesão, Felipe Jonatan atuou nos quatro jogos do Peixe na temporada, sendo três como titular. O lateral vem tendo papel importante no esquema tático, preenchendo muitas vezes o meio de campo, e já soma duas assistências.

"É uma função que já vinha exercendo com Carille aqui, um lateral interno. Procuro evoluir e fazer o que o professor me pede. Estou me sentindo muito bem, são movimentos que eu procuro preencher mais o meio. Ele quer um número maior no meio. Temos feio o que ele tem pedido. O futebol tem mudado. Os laterais estão construindo mais jogo hoje em dia", finalizou.

O Santos volta a campo no domingo, às 18 horas (de Brasília), quando encara o Guarani, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro.

O Peixe está na liderança do grupo A, com nove pontos, seis a mais que a Portuguesa, que está em segundo.