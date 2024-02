Fabinho Soldado ganha confiança de Augusto Melo para comandar futebol do Corinthians

Fabinho Soldado, diretor executivo contratado recentemente pelo Corinthians, tem a confiança do presidente Augusto Melo para comandar o futebol do clube, especialmente no que diz respeito às negociações no mercado da bola.

Até o anúncio da chegada de Fabinho, no dia 24 de janeiro, o responsável por liderar os movimentos do Timão na janela de transferências era Rubens Gomes (Rubão), diretor estatutário.

"Sempre deixei claro que a gente ia ter um diretor executivo. A gente vinha analisando nomes. O Fabinho, além de ter sido jogador, foi diretor de scout, ajudou a reformular o Flamengo, ele está sendo muito elogiado não só de fora, mas principalmente dentro do nosso CT", comentou Augusto Melo em zona mista, após a eleição do Conselho Deliberativo, no último dia 1º.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Rubão vive dias de pressão após algumas frustrações com negociações, como a saída repentina de Lucas Veríssimo, o retorno de Matheuzinho ao Flamengo após treinar com a camisa do Timão e a demora para Rodrigo Garro ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O clube também não conseguiu avançar em algumas negociações que envolveram nomes como Gabigol, Rafael Borré e Luiz Henrique.

Além disso, a Gazeta Esportiva apurou que o diretor de futebol nunca desfrutou de grande prestígio no Parque São Jorge, por conta do período em que atuou como vice-presidente de futebol do Corinthians, em 2007. Naquele ano, o clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira e única vez em sua história.

"O Rubão é um cargo estatutário, pelo estatuto temos que ter. Hoje quem comanda é o Fabinho, é quem comanda o CT, quem faz as contratações. O Rubão nos ajudou muito, está aí o Raniele, um grande atleta, além do Torres... Tudo isso aí o Rubão fez parte. Pode cometer erros, mas faz parte. É errar o menos possível e não vamos errar mais", complementou Augusto.

A última contratação do Corinthians foi o atacante Pedro Raul, que estava no Toluca, do México. O clube topou pagar 5 milhões de dólares (20 milhões de reais) ao clube mexicano, por 100% dos direitos econômicos do jogador.

A tendência é que o Corinthians, agora, volte suas atenções para a contratação de um meia que, no time ideal, divida a armação da equipe com Rodrigo Garro.

O Corinthians volta a entrar em campo neste domingo (4), contra o Grêmio Novorizontino, na Neo Química Arena. A bola rola às 11 horas (de Brasília) em Itaquera.