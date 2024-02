Dois dos principais "astros" do São Paulo, Lucas e James chegam à Supercopa como dúvidas

O São Paulo pode não ter dois dos principais "astros" de seu elenco na grande decisão da Supercopa do Brasil, neste domingo, contra o Palmeiras. O atacante Lucas e o meio-campista James Rodríguez ainda são dúvidas para Carpini no Choque-Rei.

Os dois são considerados estrelas por motivos diferentes. Lucas retornou ao Tricolor, clube do coração, após anos de sucesso na Europa. Foi campeão da Copa do Brasil sendo decisivo e peça fundamental para a equipe. Logo, virou um dos principais atletas do elenco.

Já James chegou ao Morumbis com grande status pela carreira que construiu, com direito a passagens por Bayern e Real Madrid, além da Copa do Mundo de 2014, quando despertou atenção de grandes clubes do futebol mundial. No entanto, pelo Tricolor, ele ainda não correspondeu como esperado

O colombiano está lidando com problemas físicos e sequer estreou pelo São Paulo nesta temporada. Em 2023, foram somente 14 jogos, com um gol.

Ambos ainda não sabem se poderão defender o time na Supercopa. O camisa 7 ainda sente dores na coxa e trabalhou à parte do elenco na última sexta-feira. Ele, que chegou a ser substituído no intervalo do Majestoso, deve viajar a BH com a delegação, mesmo com a dúvida sobre sua presença.

Enquanto isso, o colombiano ainda busca melhorar sua condição física e tem feito atividades de controle de carga no CT da Barra Funda. Ele ainda não estreou em 2024 e, muito provavelmente, não estará em campo no Choque-Rei de domingo.

Outros jogadores importantes do São Paulo, como Calleri, Luciano e Arboleda, são presenças confirmadas. As baixas ficam por conta do lateral Igor Vinícius e do meio-campista Rodrigo Nestor, ambos lesionados.

O Tricolor já vinha atuando sem James, mas o possível desfalque de Lucas pode ser uma dor de cabeça e tanto para o técnico Thiago Carpini. Se o atacante não jogar, o treinador pode optar por Ferreirinha ou Galoppo no lado esquerdo do ataque.

Sendo assim, uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Palmeiras tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Luciano; Lucas (Ferreira ou Galoppo) e Calleri.

A Supercopa do Brasil, batizada de Supercopa Rei em homenagem a Pelé, está marcada para 16h (de Brasília) deste domingo. O clássico será disputado no Mineirão.