Decisivo em 2023, Gabriel Menino projeta retorno do Palmeiras à Supercopa: "Jogo que todos esperam"

Pouco tempo após retornar de lesão, Gabriel Menino voltará a disputar uma decisão com o Palmeiras. O meio-campista estará entre os relacionados para o confronto contra o São Paulo, pela Supercopa do Brasil.

O Palmeiras é o atual campeão do torneio. Na última edição, venceu o Flamengo por 4 a 3 com uma grande atuação de Gabriel Menino. O meio-campista, à época titular na equipe de Abel Ferreira, marcou dois gols. O camisa 25 projetou o retorno do Verdão à Supercopa.

"Conquistar títulos é sempre o grande momento para o atleta e para o clube. É por dias assim que trabalhamos muito e vamos em busca de mais um. Sabemos da qualidade do adversário e de tudo que representa o clássico, mas temos que deixar tudo dentro de campo para levar mais essa taça", iniciou. "É aquele tipo de jogo que todos esperam para ver, que cria uma ansiedade e ao mesmo tempo uma expectativa grande em todos os envolvidos", seguiu.

No Choque-Rei deste final de semana, Menino pode completar 200 partidas com a camisa do Verdão. Com apenas 23 anos, a Cria da Academia chegará ao seu 11º título com o clube caso o Palmeiras fique com a taça novamente.

"Atingir marcas relevantes pelo Palmeiras é sempre motivo de enorme satisfação pessoal. É sinal de que o trabalho está sendo bem realizado. Apesar de jovem, são números altos, espero continuar aumentando e sempre em busca de dar o melhor pelo clube", disse."

Desta vez, porém, Gabriel Menino não deve sair jogando na decisão. O jogador sofreu uma fratura no tornozelo direito e teve que passar por uma cirurgia em outubro do ano passado. Depois de pouco mais de três meses longe dos gramados, voltou a atuar no último domingo, no clássico contra o Santos.

"Estou muito contente pelo meu retorno, por ter voltado bem e sem dores. Foi um período de muito trabalho e agora é hora de poder desfrutar e fazer uma grande temporada", disse.

Decisivo em finais, Gabriel Menino tem cinco gols marcados em decisões, ficando atrás apenas de Raphael Veiga na lista de atletas que mais balançaram as redes em jogos deste tipo no século XXI pelo Alviverde.

O Palmeiras enfrenta o São Paulo neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Mineirão. Caso vença, o clube se tornará o maior campeão do torneio, ao lado do Flamengo, com dois títulos.