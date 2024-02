Após Copinha, lateral de 17 anos do Santos é observado por Carille

Depois de buscar 14 nomes no mercado, o Santos está de olho nas suas categorias de base para qualificar o elenco principal. O técnico Fábio Carille vem observando alguns nomes após o término da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Um dos jogadores que chamaram atenção ao longo do torneio foi o lateral-esquerdo Souza. O atleta de 17 anos está sendo avaliado pelo comandante e pode pintar na equipe profissional em breve.

Na Copinha, o Menino da Vila atuou em cinco dos seis jogos que o Alvinegro Praiano disputou, com um gol e duas assistências.

Souza nasceu em 2006, em Mauá (SP). O jogador chegou ao Santos com 9 anos. Ele atuava pelo Juventus, no futsal, e chamou atenção do time do litoral paulista em uma partida pelo Paulista. Ele recebeu um convite para realizar testes e foi aprovado.

A princípio, o garoto para compor o ataque e depois foi colocado na lateral. No Peixe, ele também já chegou a jogar como meia.

Souza ainda soma convocações carimbada para a Seleção Brasileira de base. O defensor foi campeão Sul-Americano sub-17 no ano passado e atuou na última Copa do Mundo da categoria.

O Menino da Vila tem vínculo até o final maio de 2025. Caso suba ao profissional, ele disputará posição com Felipe Jonatan, Kevyson e Jorge.