Alavés x Barcelona: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Espanhol

Alavés e Barcelona se enfrentam neste sábado (03), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Mendizorroza, em partida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Longe da briga por título, o Barcelona tenta se firmar de vez no G4. O time blaugrana é 4º em La Liga, com 47 pontos, mesmo desempenho do 3º colocado Atlético de Madri. Já o Alavés está no meio da tabela, ocupando a 11ª posição com 26 pontos.

Vitor Roque pode ganhar sua primeira chance como titular. O brasileiro correspondeu ao sair do banco de reservas na última quarta (31), marcando o gol da vitória contra o Osasuna. O atacante de 18 anos disputa vaga no onze inicial com Fermín López.

Xavi sofre novamente com lista extensa de desfalques. Ferran Torres é a mais recente ausência, após sair lesionado na partida contra o Osasuna. Além do espanhol, João Félix, Raphinha, Sergi Roberto, Gavi, Balde, Marcos Alonso e Ter Stegen não jogam hoje, todos com problemas físicos.

O Alavés não vence o Barcelona em seus domínios desde 2001. A equipe do País Basco recebeu os catalães 10 vezes no período, com oito derrotas e dois empates. A última vitória dos Albiazules no confronto direto sem considerar o mando de campo foi em 2016, ocasião na qual Deyverson marcou um gol.

Prováveis escalações

Alavés: Sivera; Tenaglia, Marín, Duarte e Javi López; Blanco e Guevara; Vicente, Guridi e Rioja; Omorodion. Técnico: Luis Garcia

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen (Cubarsí) e João Cancelo; De Jong, Pedri e Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski e Vitor Roque (Fermín López). Técnico: Xavi

Alavés x Barcelona

Competição: 23ª rodada do Campeonato Espanhol

Data: 03 de fevereiro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Espanha

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)