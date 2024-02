Zagueiro emprestado à Juventus agradece Palmeiras e almeja evolução na Europa: "Confio no meu potencial"

O zagueiro Pedro Felipe foi anunciado oficialmente como novo reforço da Juventus. A jovem promessa do Palmeiras, de 19 anos assinou contrato de empréstimo com a equipe italiana até o dia 30 de julho deste ano, com direito de compra no valor de 2,3 milhões de euros (R$12,2 milhões).

"O sonho de todo jogador de futebol é um dia atuar em um grande centro da Europa, e a Juventus é uma das maiores equipes do planeta. Com certeza está sendo o melhor momento da minha vida. Só tenho que agradecer ao Palmeiras, que é a minha casa e me deu a melhor estrutura possível. Estou ansioso para corresponder às expectativas", afirmou Pedro Felipe.

? Gli appuntamenti che ci attendono nel mese di febbraio ???? pic.twitter.com/6nsHvb5HEj ? JuventusFC (@juventusfc) February 1, 2024

O zagueiro começou na base do Vitória e chegou ao Palmeiras em 2022, inicialmente por empréstimo do Rubro-Negro baiano. Em pouco tempo, porém, Pedro Felipe chamou a atenção do Alviverde e foi adquirido em definitivo.

Na base, o zagueiro virou um dos pilares da equipe multicampeã, somando 49 partidas, um gol e duas assistências pelo Verdão. Pelo clube, conquistou o Brasileirão sub-20, a Copa do Brasil sub-20 e também a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, Pedro Felipe buscará seu espaço na Juventus.

"Chegar numa equipe como a Juventus é um desafio enorme na carreira. Sei que o período de empréstimo é curto, mas confio totalmente no meio potencial. Irei fazer de tudo para buscar meu espaço e fazer valer a confiança que eles tiveram em mim", concluiu.