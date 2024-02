Zagueiro do Santos tenta usar torneio amistoso no Catar para chamar atenção de Carille

Aos 21 anos, Derick tenta conquistar um espaço no elenco profissional do Santos. Titular no título do Campeonato Paulista sub-20 de 2022, o zagueiro é um dos atletas convocados pelo Peixe na disputa da Copa Igualdade, torneio amistoso que será disputado entre os dias 1 e 13 de fevereiro, em Doha, no Catar.

O Menino da Vila, que passou por empréstimo pelo Pouso Alegre, vê a competição como uma grande oportunidade para chamar a atenção do técnico Fábio Carille.

"Vejo como uma grande oportunidade para todos que estão indo participar. Particularmente, para mim, será muito importante para poder jogar, ganhar minutagem e mais experiência profissional. Espero fazer bons jogos e ajudar a equipe a conseguir vitórias", declarou.

"Acredito que o professor Carille irá acompanhar alguns jogos, então será bom para mostrar serviço. Tento sempre pensar positivo diante de oportunidades como essa e dentro de campo fazer o melhor que posso e deixar as coisas acontecerem naturalmente", acrescentou.

Em excursão, o Santos enfrentará o Al-Duhail, do Catar, o Shangai Shenhua, da China, e o Zenit, da Rússia. O vencedor da competição será a equipe que mais somar pontos nos jogos.

O Santos faz sua estreia no torneio diante do Shangai Shenhua, da China, no próximo domingo, às 11h (de Brasília), no estádio Abdullah Bun Khalifa. Drick fala sobre a expectativa para o início da competição.

"A expectativa é muito boa, é um torneio com poucos jogos, mas acredito que será bem disputado. A ideia é poder desfrutar do campeonato e ajudar a equipe dentro de campo, sempre pensando no bem coletivo", finalizou.