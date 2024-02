Supercopa: Qual é o peso da competição para temporada de Palmeiras e SPFC?

Palmeiras e São Paulo se enfrentam no domingo (4), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela Supercopa do Brasil. Quem vencer a partida ganhará troféu, uma boa premiação e ainda terá o gosto de ganhar um jogo que vale título contra um de seus maiores rivais.

Mas a conquista da Supercopa pesa para a temporada? O UOL apurou como os clubes estão tratando a competição, ouviu a opinião de colunistas e traçou um paralelo com a Europa para responder essa pergunta.

Palmeiras: Abel busca bicampeonato e valoriza a competição

Jogadores do Palmeiras são obcecados por qualquer conquista. O elenco alviverde, que está junto há muitas temporadas, pegou gosto de estar no topo e qualquer nova taça é valorizada.

'Ano passado já foi, agora é subir a montanha novamente.' Esse é o discurso de Abel Ferreira para o seu elenco. O Palmeiras venceu três títulos no ano passado (Supercopa, Paulistão e Brasileirão) e quer ir por mais para a temporada de 2024.

Abel e o próprio elenco do Palmeiras valorizaram a conquista da Supercopa no final da temporada de 2023. Em mais de uma ocasião, o treinador e alguns jogadores foram questionados sobre a importância dos títulos em 2023 e fizeram questão de lembrar que são três títulos com a Supercopa.

Resultado não mudará em nada o planejamento do ano do Palmeiras. O clube ainda busca fechar o elenco para buscar o título nas outras competições do ano (Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores).

São Paulo: Busca pela taça para dar tranquilidade a Carpini

São Paulo acredita que a conquista da Supercopa pode dar moral para a temporada de 2024. Este é o primeiro trabalho de Carpini em um gigante do futebol brasileiro, e um título logo no início do ano pode ajudar, e muito, no início de trabalho.

Resultado da Supercopa não interfere em nada sobre avaliação de Carpini. A diretoria do Tricolor entende que a equipe está jogando muito bem e acabou de quebrar um tabu histórico: quase 10 anos (e 18 jogos) sem nunca ter vencido o Corinthians dentro da Neo Química Arena.

Hoje, o mais importante é ver Carpini sendo testado em jogos desse tamanho. Dorival Jr mostrou sua importância ao conquistar a Copa do Brasil superando Palmeiras, Corinthians e Flamengo, e Carpini terá chances de mostrar que pode fazer o mesmo.

Colunistas do UOL opinam sobre a Supercopa

A Supercopa é apenas um jogo de abertura de temporada. Vale pelo troféu e premiação, nada mais. Se ao final da temporada o seu vencedor fracassar nas demais competições, as mais relevantes, o ano poderá ser entendido como um fracasso. Mauro Cezar Pereira

É muito importante para os clubes e também para os jogadores porque é o primeiro título da temporada. E é óbvio que o time que vence se enche de moral para restante do ano e para entrar com mais confiança nas competições. Sou ex-jogador e posso garantir que não existe dentro de um atleta profissional os termos jogo de festa ou troféu de verão. Todos querem ganhar esse troféu. Walter Casagrande

Supercopa é um torneio sensacional, mas é observado de maneira equivocada. Supercopa nasceu na Inglaterra em 1908, e nasceu como um jogo de caridade, e por isso chama Community Shield até hoje. Era um jogo de confraternização entre um time profissional, campeão inglês, e o melhor time amador. Então, ele ganhou um caráter de festa. Na Europa, as Supercopas são queridas, amadas, mas como um festival de pré-temporada. No Brasil, nós estamos dando um caráter para ela de decisão. É importante, mas não é o objetivo da temporada. É muito legal ganhar, mas é um jogo de abertura. É uma festa. Não é um jogo para gerar crise. A Supercopa é um prêmio pelo que você fez, e não um castigo pelo que você não vai fazer. PVC

As diferenças e as semelhanças na forma que as Supercopas são tratadas no Brasil e na Europa

Thiago Arantes, colunista do UOL que vive na Europa, também entrou no debate.

"A Supercopa do Brasil ainda é recente e procura um formato, algo que também aconteceu na Europa. A Inglaterra fez o simples: colocou a Community Shield em Wembley, estádio usado pela seleção. A Espanha, depois de anos de jogos de ida e volta, mudou de formato e joga em um novo torneio, com quatro times, na Arábia Saudita. A da Itália passou pelos Estados Unidos e pela China, até chegar também à Arábia Saudita", afirmou.

"A que mais se parece ao formato brasileiro é a alemã, que é disputada em jogo único, em teoria na casa do campeão da Copa (DFB Pokal). Mas em 2023 a federação alemã interferiu e mudou a sede para a Allianz Arena, casa do Bayern de Munique", explicou.