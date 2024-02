Santos adota cautela em recuperação de Giuliano e não tem pressa por retorno

O Santos ganhou um desfalque de peso para este começo de temporada. Depois de deixar uma ótima impressão em seus primeiros jogos, o meia Giuliano acabou sofrendo uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

O jogador de 33 anos vinha sendo peça fundamental no meio de campo alvinegro, especialmente na armação das jogadas. Sem ele em campo, o clube mostrou mais dificuldades para levar perigo à meta adversária.

O Peixe, entretanto, não quer acelerar o retorno de Giuliano. A ideia é fazer o tratamento adequado e dar o tempo necessário para que ele se recupere 100% antes de voltar a ficar à disposição. A comissão técnica teme que a aceleração deste processo possa gerar novas contusões.

"Temos que ter paciência com o Giuliano, vamos deixar ele recuperar bem. É com o tempo. Panturrilha tem que ter um cuidado maior", disse o técnico Fábio Carille após a vitória de 1 a 0 sobre o Água Santa, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

No final do ano passado, por exemplo, o Santos forçou um retorno antecipado de Tomás Rincón. O volante estava com uma lesão muscular, mas voltou antes da hora para tentar ajudar o clube na luta contra o rebaixamento.

O venezuelano foi titular contra o Fortaleza, porém sentiu a contusão novamente e precisou sair. O experiente atleta se recuperou apenas no começo desta temporada.

Ao longo da última temporada, a mesma situação aconteceu com Yeferson Soteldo. Por isso, agora o Santos adota uma precaução maior para não passar pelos mesmos problemas.

Além disso, o Peixe caminha a passos largos para avançar às quartas de final. O clube está na liderança do grupo A, com nove pontos, seis a mais que a Portuguesa, que está em segundo.

O Alvinegro Praiano volta a campo no domingo, quando recebe o Guarani na Vila Belmiro, às 18 horas (de Brasília), pela quinta rodada do Paulistão.