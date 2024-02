Recém-chegado, Luiz Gustavo já exerce papel de liderança no vestiário do São Paulo

Luiz Gustavo é um dos quatro reforços do São Paulo para a atual temporada. O volante de 36 anos decidiu retornar ao futebol brasileiro para encerrar sua carreira, mas a vontade de vencer e fazer história no clube parece ser a mesma de um menino que está iniciando sua trajetória como profissional.

Recém-chegado, Luiz Gustavo marcou dois gols nos últimos dois jogos, um deles no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, participando diretamente da quebra do incômodo tabu em Itaquera.

No vestiário, o volante também tem exercido um papel de liderança notável. Mesmo sem tanta intimidade com os jogadores do São Paulo, Luiz Gustavo tem se sentido confortável para motivar o grupo antes dos jogos, dar conselhos, trocar experiências e contribuir da forma que for preciso pelo bem do coletivo.

A postura de Luiz Gustavo tem agradado, e muito, a diretoria tricolor, que enxerga nele uma figura fundamental para o elenco, formado por muitos jogadores vindos das categorias de base, com pouca experiência no mundo do futebol, mas tendo de corresponder às altas expectativas do clube.

Pablo Maia e Alisson formam a dupla de volantes titular do São Paulo atualmente. Dificilmente eles perderão esse posto no curto prazo, mas é fato que Luiz Gustavo será bastante participativo na atual temporada, seja entrando no decorrer das partidas ou atuando nos jogos em que o técnico Thiago Carpini terá de preservar alguns atletas.

Independentemente do status atual de Luiz Gustavo, a temporada é longa, a maratona de jogos será intensa, e o São Paulo precisará de seus serviços, dentro e fora de campo, para conquistar grandes objetivos em 2024. Por enquanto, o consenso entre a alta cúpula tricolor é de que a contratação do volante foi um grande acerto.