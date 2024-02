Ramon aponta falta de concentração, mas promete Brasil forte na fase final

Do UOL, no Rio de Janeiro

A seleção brasileira não viu a cor da bola e perdeu por 3 a 1 para a Venezuela na última rodada da fase de grupos do Pré-Olímpico. O técnico Ramon Menezes apontou uma falta de concentração da equipe, mas prometeu um Brasil forte no quadrangular final:

Futebol tem que estar preparado, não tem mais surpresa nenhuma no futebol. Uma desconcentração, acaba sendo surpreendido. Talvez tenhamos passado por esse momento no início do jogo. É o campeonato. A Venezuela fez ótimos jogos, então buscou sua classificação. Agora, é como falei: perder não é bom, mas nosso objetivo foi alcançado e vamos com força para a segunda fase, sem dúvida alguma

Ramon Menezes

Titulares poupados: "Hoje foi um jogo que fez parte do nosso planejamento de oportunizar todos os atletas. Perdemos dois jogadores [Michel e Kaiki Bruno, lesionados], não tivemos o Arthur Chaves com o segundo cartão e Andrey e John Kennedy estavam pendurados. Então, esse jogo passou pelo nosso planejamento. Foi importante para nossa análise. Nosso grupo é muito forte. Podem ter certeza que iremos com muita força para o quadrangular final".

Mais sobre poupar jogadores: "Já fizemos isso em outras competições. Mas quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. O grupo é muito forte. Falei isso dentro do vestiário e sabemos da nossa responsabilidade na competição".

Confiança no elenco: "Confio muito nesse grupo, vamos com muita força para a fase final. Conseguimos nosso objetivo no terceiro jogo [classificação]. Isso fez parte do nosso planejamento, mas a gente não gosta de perder, representamos o futebol brasileiro, temos uma responsabilidade muito grande. Talvez tenha nos faltado concentração maior no início do jogo, algo que não pode acontecer numa competição como essa. No vestiário passei muita confiança para os atletas. Todo mundo esta pronto para jogar e ajudar".