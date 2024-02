Nestor vê Palmeiras favorito na Supercopa, mas destaca foco do São Paulo

O meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, entende que o Palmeiras é favorito na Supercopa do Brasil, marcada para o próximo domingo (4), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Autor do gol do título da Copa do Brasil, que deu ao Tricolor Paulista o direito de disputar a Supercopa, Nestor - que não estará em campo por conta de uma lesão ligamentar no joelho sofrida em novembro — falou sobre o clássico em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima terça-feira (6), às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.

"É uma final bem equilibrada. Também seria se fossem dois jogos. Eles são favoritos, é um time que está há mais tempo montado, está bem. Eles têm excelentes jogadores. Mas é um clássico. É um clássico, são 90 minutos, é uma final. Acontece muita coisa", disse Nestor.

"A gente tem tudo para ser campeão. Talvez o time que esteja menos nervoso, mais acostumado [a finais] seja o deles, mas esse ano o nosso time está muito bem. Como a gente tinha perdido duas finais e ganhou a da Copa do Brasil, parece que isso deu algo a mais para o time. A gente se sente mais confiante nesses momentos de decisão", afirmou o meio-campista.

Os bons resultados do São Paulo no início do ano deixam Nestor confiante. Na opinião do jogador, a Supercopa será também um grande teste para o time tricolor, podendo projetar o verdadeiro potencial da equipe na temporada.

"[Estou confiante por conta deste] começo de ano, a forma como a equipe vem treinando no dia a dia, como vem lidando com os jogos. Vai ser um grande teste de início de temporada. Apesar de o torcedor não ter muita paciência, é um grande teste para ver o que esse time pode dar durante o ano. Estamos bem preparados e vamos fazer o possível para ser campeões", analisou.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar na próxima terça-feira (6), às 10h, no canal do UOL Esporte no YouTube.