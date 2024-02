Invicto no Paulista, Palmeiras tem maior sequência sem derrotas entre os clubes da Série A

O Palmeiras está invicto na temporada de 2024. Até o momento, o Verdão disputou quatro jogos pelo Campeonato Paulista, venceu três e empatou um. Com isso, a equipe chegou a nove jogos de invencibilidade, somando o Brasileirão de 2023.

Assim, o Verdão detém a maior série invicta entre os 20 times da Série A, ao lado do Cruzeiro. As outras equipes que vêm logo atrás são Fortaleza e Internacional, que tem sete jogos sem derrotas, cada um.

O último revés do Palmeiras foi no dia 8 de novembro de 2023, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, perdeu por 3 a 0 do Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois disso, disputou mais cinco jogos pela competição: foram três vitórias e dois empates.

Já na temporada de 2024, o Palmeiras está invicto. Na estreia do Campeonato Paulista, empatou por 1 a 1 com o Novorizontino, fora de casa. Depois, venceu a Inter de Limeira por 3 a 2, pela segunda rodada, no Allianz Parque. Em casa, novamente, bateu o Santos por 2 a 1. Por último, no compromisso mais recente, bateu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, com a equipe reserva, em Bragança Paulista.

No Estadual, o Palmeiras também defende uma série de 31 jogos sem perder pela fase de grupos. As últimas derrotas da equipe na competição foram em jogos de ida das finais em 2022 e 2023. Em ambas as oportunidades, porém, o clube reverteu o resultado e faturou a taça.

É nesse cenário que o Palmeiras vai para sua primeira decisão de 2024. Neste domingo, Palmeiras x São Paulo disputam a taça da Supercopa do Brasil, às 16 horas (de Brasília), no Estádio do Mineirão.