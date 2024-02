FC Heidenheim x Borussia Dortmund: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Alemão

Nesta sexta-feira, FC Heidenheim e Borussia Dortmund entram em campo em jogo válido pela 2oª rodada do Campeonato Alemão. A partida ocorrerá na Voith-Arena, casa do Heidenheim, às 16h30 (de Brasília).

O jogo poderá ser acompanhado na TV fechada por meio do SporTV. A transmissão também será feita através da Cazé TV, no YouTube, e pelo site e aplicativo do OneFootball. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do confronto lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.