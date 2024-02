Como Ferj e PM se preparam para evitar novas brigas em Vasco x Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca da temporada no domingo, no Maracanã, e reuniões no dia de ontem (1) traçaram estratégias para evitar episódios de violência. Em março do ano passado, uma briga nos arredores do estádio deixou feridos e fez até mesmo o MPRJ cogitar implementar torcida única.

Reunião da PM com organizadas

Durante a reunião com diretores de organizadas foi passado às torcidas vascaínas que não poderá mais haver concentração em São Januário. A justificativa é que membros de torcidas punidas podem comparecer ao já tradicional ponto de partida, e eventuais problemas vão gerar sanções às outras.

Foi informada também uma mudança no que diz respeito à escolta. Ela acontecerá apenas para grupos com expectativa mínima de 150 pessoas. Caso uma torcida peça e, no momento da saída, tenha um número muito inferior de pessoas, poderá haver punição sob o pretexto da utilização do aparato do Estado de maneira incorreta.

Vão participar do organograma para o jogo integrantes de 27 batalhões. O Bepe alertou estar fazendo um monitoramento nas redes para mapear pontos onde podem ter conflitos.

Um representante da SuperVia também participou da conversa. Ele questionou sobre a previsão de deslocamento por trem. Um membro da Associação Nacional de Torcidas Organizadas alertou sobre a possibilidade de movimentação atípica nas estações, uma vez que a cidade vai ter eventos simultâneos.

Além do clássico, terá ensaio técnico na Marquês de Sapucaí e um grande show do Zeca Pagodinho no Nilton Santos. A PM, porém, afirmou que a cidade está acostumada a receber grandes eventos simultâneos, e lembrou que houve show do Red Hot Chili Peppers no Nilton Santos no mesmo dia da final da Libertadores.

Brigões fora

Integrantes das torcidas que estão punidas — Força Jovem e Ira, do Vasco, e Jovem e Raça, do Flamengo — foram vetados. Houve tentativa para que pudessem participar do encontro, mas sem sucesso. Foram oito torcidas do Vasco e seis do Flamengo. Pelo lado cruz-maltino, estiveram Mancha Negra, TOV, Rasta, Loucos, Super Jovem, GDA, RenoVascão e União Vascaína. Pelo Rubro-Negro foram Império Rubro-Negro, Roots, Falange, Nação 12, Urubuzada e Fla Manguaça.

Reunião na Ferj

Ferj realizou reunião operacional para o clássico entre Vasco e Flamengo, pelo Carioca 2024 Imagem: Divulgação Ferj

A expecativa de público é de 65 mil pessoas. A Ferj fez uma reunião operacional e foram discutidas segurança, mobilidade e ordem urbana, dentre outros pontos.

Ficou alinhado que mais de 2 mil homens das forças de segurança vão estar envolvidos. Os portões serão abertos três horas antes da partida as vias fechadas no mesmo horário — o jogo será às 19h.

O que houve em 2023?

Em março, houve confrontos nos arredores do Maracanã antes do Flamengo e Vasco, e sete pessoas foram hospitalizadas. Uma pessoa morreu perto de São Januário, mas, posteriormente, a polícia adotou uma linha de investigação que ligava o fato a uma desavença entre traficantes.

O conflito desencadeou uma série de episódios, como a prisão temporária de presidentes de organizadas dos quatro grandes do Rio. O MPRJ chegou até mesmo a colocar à mesa a possibilidade de adotar torcida única nos clássicos.