Com quatro rodadas, campanha do Corinthians no Paulistão é inferior a ano que ficou fora do mata-mata

O Corinthians começou o Campeonato Paulista com o pé esquerdo. Com quatro rodadas disputadas, a equipe já tem três derrotas sofridas e apenas uma vitória conquistada. Cenário semelhante ao ano de 2014, quando o clube acabou não se classificando à fase de mata-mata do Estadual.

No time atual, há muitas coincidências em relação àquela temporada. Em 2014, Mano Menezes também era técnico do Timão e comandava uma reformulação completa no departamento de futebol.

A campanha do Corinthians nas quatro primeiras rodadas do Paulistão daquele ano é parecida com a atual. A equipe largou com duas vitórias, sobre a Portuguesa e o Paulista, mas logo encontrou seu primeiro revés: 1 a 0 contra o São Bernardo.

Em seguida, o Timão perdeu de maneira acachapante para o Santos, por 5 a 1, na Vila Belmiro. Àquela altura, o time ocupava o quarto lugar do Grupo C, com seis pontos ganhos.

A situação em 2024 é ainda pior. O Corinthians até ganhou na estreia, contra o Guarani, na Neo Química Arena, mas depois sofreu três derrotas consecutivas para Ituano, São Bernardo e São Paulo. Assim como em 2014, o time perdeu para a equipe do ABC Paulista (pelo mesmo placar) e levou a pior em um clássico.

Neste momento, o Timão está na terceira posição do Grupo C e está fora da zona de classificação à fase eliminatória. O mesmo aconteceu em 2014, já que o clube do Parque São Jorge ficou no terceiro lugar da chave, atrás do Botafogo-SP e do Ituano, que viria a ser campeão naquele ano.

Naquela ocasião, Mano Menezes estava encarregado de recuperar um elenco desgastado, que já não entregava mais resultados expressivos desde a eliminação para o Boca Juniors, na Libertadores de 2013.

O cenário de agora é parecido. O mesmo treinador tem chefiado uma reformulação no elenco, que perdeu uma série de jogadores, como Renato Augusto, Giuliano e Gil, contratou outros seis (Garro, Raniele, Félix Torres, Hugo, Diego Palacios e Gustavo Henrique) e ainda promete movimentar o mercado por mais reforços.

Pressionado pelas derrotas recentes, o Corinthians entra em campo neste domingo para tentar abafar a fase ruim no início desta temporada. A equipe enfrenta o Novorizontino às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em encontro pela quinta rodada do Estadual.