Brasil de Ramon não decola e chega para briga por Paris-24 sob desconfiança

Do UOL, no Rio de Janeiro

Após vencer a Bolívia, na estreia, por 1 a 0, o técnico Ramon Menezes disse que o objetivo da seleção brasileira era crescer ao longo da competição, mas o que se viu até aqui foi o inverso de algo que já não começou muito bem. Sob desconfiança, a equipe se prepara para o quadrangular que vai qualificar dois países para Paris-2024.

O que aconteceu

A seleção brasileira conseguiu uma classificação antecipada para o quadrangular. Mas o desempenho, no entanto, foi aquém do esperado num elenco com talentos como Endrick e John Kennedy.

Depis, o Brasil venceu a Colômbia (2 a 0) e o Equador (2 a 1) jogando mal. O time não mostrou progresso após a estreia com vitória apertada sobre os bolivianos.

Classificada, a seleção não viu a bola e sofreu uma dura derrota por 3 a 1 para a Venezuela. O gol de honra foi aos 45 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava definido. O time iniciou a partida com reservas, e Endrick, Marlon Gomes, Khellven e Alexsander entraram na etapa final para tentar diminuir o estrago.

Confio muito nesse grupo, vamos com muita força para a fase final. Conseguimos nosso objetivo no terceiro jogo [classificação]. Isso fez parte do nosso planejamento, mas a gente não gosta de perder, representamos o futebol brasileiro, temos uma responsabilidade muito grande. Talvez tenha nos faltado concentração maior no início do jogo, algo que não pode acontecer numa competição como essa. No vestiário passei muita confiança para os atletas. Todo mundo esta pronto para jogar e ajudar

Ramon Menezes

Mudanças ao longo da competição

Improvisos. O treinador tem promovido mudanças na tentativa de alcançar a evolução planejada. Ele iniciou a competição, por exemplo, com Bruno Gomes entre os volantes, Marquinhos no meio, Guilherme Biro no ataque, e Marlon Gomes de lateral direito, algo que causou estranheza, já que ele é um volante ou meia de origem.

Apostou no trivial. No segundo jogo, colocou Khellven na lateral direita e deslocou Marlon Gomes para o meio de campo. Também barrou Bruno Gomes e Guilherme Biro, promovendo as entradas de Alexsander e Maurício.

Desfalques e testes. Para a terceira partida, perdeu o zagueiro Michel e o lateral esquerdo Kaiki Bruno, que lesionados foram cortados do Pré-Olímpico. Entraram Lucas Fasson e Rikelme, respectivamente.

Reservas em campo. Na derrota para a Venezuela, Ramon Menezes iniciou com reservas por já estar classificado para o quadrangular, mas o time sofreu com o desentrosamento.

Pec pode ser novidade

A seleção brasileira entra em campo na próxima segunda-feira (5) pelo primeiro jogo do quadrangular. O adversário será Argentina ou Paraguai, que definirão a primeira ou segunda colocação do Grupo B hoje (2). O Brasil enfrentará o vice da chave.

O atacante Gabriel Pec pode ser uma novidade entre os titulares. O ex-jogador do Vasco, negociado para o Los Angeles Galaxy (EUA), tem sido destaque entrando no segundo tempo, tendo feito duas assistências até aqui na competição.

O quadrangular dará duas vagas aos Jogos de Paris. Se classificarão as duas seleções que somarem mais pontos jogando entre si.