Arthur Sousa se destaca em meio à má fase de Yuri Alberto e pode ganhar espaço no Corinthians

O jovem atacante Arthur Sousa está com moral no Corinthians. Destaque no título da Copinha e com bom começo na equipe profissional, o jogador pode ganhar mais espaço com Mano Menezes nos próximos jogos.

Arthur Sousa já entrou em campo duas vezes no time principal. Na última delas, foi a campo no clássico contra o São Paulo, quando o Timão já perdia por 2 a 0, e marcou um belo gol, diminuindo para o Corinthians. A equipe terminou sendo derrotada no Majestoso e viu cair o tabu em Itaquera.

A boa atuação do garoto, entretanto, chamou atenção da torcida e de Mano. O treinador elogiou o atleta e falou sobre sua personalidade para balançar as redes.

Arthur Sousa subiu de categoria no Corinthians em meio à fase ruim do titular Yuri Alberto. O atacante não marca há nove jogos (somando 2023 e 2024) e vê a pressão aumentar sobre sua titularidade. Além das críticas da torcida, Yuri também ouviu reclamações do técnico Mano Menezes.

Durante a derrota para o São Bernardo, por 1 a 0, o treinador se irritou com o atleta e chegou a questioná-lo: "Você é burro?". O caso repercutiu, e o comandante precisou se explicar em entrevista coletiva.

O momento ruim de Yuri Alberto pode fazer Arthur Sousa ganhar espaço no Timão. O jogador foi um dos artilheiros da equipe na Copa São Paulo, com quatro gols marcados.

Entretanto, é importante frisar que o atacante de 20 anos enfrentará concorrência. Além de Yuri, o Corinthians está em vias de oficializar a contratação de Pedro Raul, ex-Vasco, que já desembarcou no Brasil e deve assinar o contrato com o clube nos próximos dias.

Como já "estourou" a idade, Arthur não poderia mais descer para a equipe sub-20. Ou seja, o centroavante precisará ser aproveitado no profissional ou emprestado a outro time. Seu contrato com o Corinthians vai até 2025.

Pressionado após três derrotas seguidas no Paulistão, Mano deve manter Yuri Alberto entre os titulares para encarar o Novorizontino. O jogo está marcado para 11h (de Brasília) de domingo, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Estadual.