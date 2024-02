Brasil não vê a cor da bola e é esmagado pela Venezuela no Pré-Olímpico

Do UOL, no Rio de Janeiro

Escalada com um time de reservas, a seleção brasileira não viu a cor da bola e foi derrotada com muita facilidade por 3 a 1, hoje (1), pela Venezuela. Com o resultado, o time da casa garantiu a última vaga para o quadrangular final, se juntando a Brasil, Argentina e Paraguai. Os gols foram marcados por Segovia (2) e Rikelme (contra), para os venezuelanos, com Alexsander fazendo no fim o de honra dos brasileiros.

Endrick no 2º tempo. O técnico Ramon Menezes chegou a colocar Endrick, Marlon Gomes, Alexsander e Khellven na etapa final, mas mesmo assim não conseguiu uma reação.

Cortados do Pré-Olímpico. O zagueiro Michel, do Palmeiras, e o lateral esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro, foram cortados do Pré-Olímpico por conta de lesões na coxa direita. Eles não terão tempo hábil de se recuperar para o quadrangular final e anteciparão o retorno ao Brasil.

Quadrangular final. O Brasil inicia sua caminhada no decisivo quadrangular final na próxima segunda-feira (5). Seu adversário será Argentina ou Paraguai, que decidem quem ficará em primeiro ou segundo do Grupo B amanhã (2).

Duas vagas. O quadrangular dará vagas aos Jogos de Paris às duas seleções que mais pontuarem nos jogos entre si.

O jogo

A seleção brasileira sofreu com o desentrosamento de seus reservas e cedeu muitos espaços, algo que foi bem explorado pela Venezuela e resultou nos dois gols do time da casa no primeiro tempo. Pelo lado do Brasil, faltou um brilho maior dos meias Maurício e Gabriel Pirani.

No segundo tempo, o técnico Ramon Menezes partiu para o desespero, após o gol contra de Rikelme, e colocou Endrick e outros titulares em campo, mas mesmo assim o time continuou moroso e foi facilmente dominado pela Venezuela, demonstrando que o treinador terá muito trabalho para o quadrangular final.

Gols e lances

Venezuela abre o placar. A Venezuela chegou ao 1 a 0 logo com nove minutos do primeiro tempo, quando roubou a bola no meio de campo, Segovia fez uma linda tabela com Martínez, ganhou na velocidade e na força e empurrou para o fundo do gol.

Segovia faz mais um! Segovia estava inspirado e, ao receber um lançamento, ganhou de Lucas Fasson, deu um bonito corte em Rikelme e chutou cruzado para fazer o 2 a 0.

Gol contra! O jogo virou passeio da Venezuela aos 9 minutos do segundo tempo, quando Lacava cruzou rasteiro e Rikelme chegou de carrinho empurrando contra o próprio patrimônio.

Brasil faz o de honra. A seleção brasileira diminuiu aos 45 minutos do segundo tempo, quando Bruno Gomes fez grande jogada, tocou para Gabriel Pec, que passou para Alexsander fazer um belo giro e chutar colocado para o fundo do gol.

VENEZUELA 3 X 1 BRASIL

Competição: Pré-Olímpico

Local: Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela

Data e hora: 1º de fevereiro de 2024, às 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Cristian Reyes (CHI)

Auxiliares: Miguel Andres (CHI) e Juan Andrez Santibanez (CHI)

Cartões amarelos: Rikelme (BRA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Segovia, aos 9 minutos do primeiro tempo (VEN); Segovia, aos 30 minutos do primeiro tempo (VEN); Rikelme (contra), aos 9 minutos do segundo tempo (VEN); Alexsander, aos 45 minutos do segundo tempo (BRA)

Venezuela: Samuel Rodríguez, Ferro, Vivaz, Uzcátegui e Renné Rivas; Ortega, Faya, Segovia, David Martínez e Lacava; Bolívar. Técnico: Ricardo Valiño.

Brasil: Matheus Donelli, Bruno Gomes, Luan Patrick (Khellven), Lucas Fasson e Rikelme; Ronald, Maurício (Endrick), Gabriel Pirani (Guilherme Biro) e Marquinhos (Marlon Gomes); Gabriel Pec e Giovane (Alexsander). Técnico: Ramon Menezes.