TJD-PR confirma jogo entre Athletico-PR e PSTC na Ligga Arena com portões fechados

Em julgamento nesta quinta-feira, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) definiu que o jogo entre Athletico-PR e PSTC, na Ligga Arena, às 18h30 (de Brasília) desse sábado, será com portões fechad0s.

A decisão atendeu a liminar da Procuradoria após a briga entre torcedores em torno da casa do Furacão durante o jogo do último sábado, contra o Galo Maringá.

Dessa forma, a suspensão de pena que o Athletico-PR tinha conseguido foi revertida. Em virtude da briga no Athletiba do estadual passado, a equipe foi punida com três jogos sem público inicialmente.

Athletico x PSTC terá portões fechados A partida contra o PSTC, que contaria com a presença exclusiva de idosos e PCD's, será disputada com portões fechados. O jogo está marcado para sábado (3), às 18h30, na Ligga Arena. O compromisso seria o último do Rubro-Negro com condições... pic.twitter.com/MxWY0VJ8KP ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 1, 2024

Contudo, com a alteração, foi definido que os dois primeiros jogos seriam com público de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs). O terceiro, portanto, seria exclusivo para idosos e PCDs.

Por meio das redes sociais, o Atheltico-PR afirmou que respeita a decisão, mas que o clube não pode ser responsabilizado pelo que acontece fora da Ligga Arena, com isso sendo de responsabilidade das forças do poder público.

A volta do público geral para a Ligga Arena está marcada para acontecer nessa quarta-feira, às 20h30. Com 11 pontos, o Furacão é o vice-líder do Paranaense, empatado com o Maringá, que tem vantagem nos critérios de desempate.

Veja o comunicado do Athletico-PR sobre a decisão na íntegra:

Athletico x PSTC terá portões fechados

A partida contra o PSTC, que contaria com a presença exclusiva de idosos e PCD's, será disputada com portões fechados. O jogo está marcado para sábado (3), às 18h30, na Ligga Arena.

O compromisso seria o último do Rubro-Negro com condições especiais de acesso, atendendo à decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR). Porém, após acontecimentos de violência fora do estádio no último sábado (27), a conversão de pena foi suspensa a pedido da Procuradoria do TJD-PR.

Em julgamento nesta quinta-feira (1º), o Pleno do TJD-PR confirmou a suspensão da conversão de pena e também julgou pedido da Procuradoria de punição de mais uma partida com portões fechados, sob o argumento de que a pena não foi cumprida no jogo contra o Galo Maringá. O pedido não foi acolhido.

É importante ressaltar que o Athletico Paranaense tomou todas as providências de prevenção e segurança que são de sua responsabilidade legal na condição de clube mandante, direcionadas para o público da partida. O Athletico respeita a decisão, mas lamenta pela perda social, desportiva e institucional, principalmente sobre atos de terceiros que nada contribuem para o clube e o esporte. Ainda, lembramos que se perde uma oportunidade ímpar de receber idosos e pessoas com deficiência na Ligga Arena e também de arrecadar alimentos para os mais necessitados.

O clube é uma instituição privada, que não deve ser responsabilizada por brigas que aconteçam fora do estádio, em suas cercanias ou em áreas mais afastadas. Os poderes de contenção e/ou enfrentamento de confusões em praças públicas são de competência dos órgãos de Segurança Pública, detentores do Poder de Polícia. De qualquer forma, o clube continuará colaborando com a identificação dos indivíduos e com as autoridades.

Com a decisão, a volta do público à Ligga Arena, sem restrições de acesso, está mantida para a partida da próxima quarta-feira (7), às 20h30, diante do FC Cascavel.