Supercopa Rei: Maradona, Zidane, Cruyff e Puskas já batizaram torneios e premiações

A CBF fez uma alteração no nome da Supercopa do Brasil, que agora que se chama Supercopa Rei. A homenagem é para Pelé, falecido em dezembro de 2022, mas eternizado na história do futebol como principal jogador de todos os tempos. Portanto, Palmeiras e São Paulo terão a chance de uma conquista especial no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando fazem a final da Supercopa Rei, no Mineirão.

A exemplo de Pelé, outras lendas batizaram torneios e premiações como homenagens. Maradona faleceu em novembro de 2020. No ano seguinte, a Copa da Liga Argentina foi batizada de Copa Diego Armando Maradona. O Boca Juniors, time do coração do craque, foi o primeiro campeão do torneio. Entretanto, com receio de briga por direitos de uso da marca, a AFA decidiu retomar o nome anterior.



Desde 2009, a eleição da Fifa de gol mais bonito do ano leva o nome de Ferenc Puskas, craque húngaro que fez história na Copa do Mundo 1954 e brilhou com a camisa do Real Madrid. O brasileiro Guilherme Madruga ganhou o último Prêmio Puskas ao marcar um gol de bicicleta, de fora da área, pelo Botafogo-SP.

Maior jogador de todos os tempos, @Pele será o homenageado especial da competição que abre a temporada do futebol brasileiro. A partir desta edição, a CBF passa a chamar de Supercopa Rei a decisão que reúne o campeão da @CopaDoBrasilCBF e o vencedor do @Brasileirao. ? ?? O... pic.twitter.com/meInZLNBBg ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 31, 2024

Já Johan Cruyff dá nome a uma competição infantil na Holanda. O maestro da Laranja Mecânica tem status de lenda no futebol europeu e, assim como Puskas, não teve a sorte de ser campeão mundial. Ele foi destaque no Barcelona dentro dos gramados e também na função de treinador.

Nem só de homenagens póstumas vivem os torneios. Na França, por exemplo, um tradicional campeonato internacional voltado para as categorias de base tem o nome de Zinedine Zidane, craque francês campeão mundial em 1998 e carrasco da Seleção Brasileira em duas ocasiões, incluindo a Copa de 2006. Ele ainda brilhou como técnico do Real Madrid com conquistas de peso na Liga dos Campeões.

Em 2020, o Sporting, de Portugal, decidiu que seu centro de treinamento seria rebatizado de modo a celebrar o maior atleta formado lá dentro: Cristiano Ronaldo. O craque português joga atualmente na Arábia Saudita, mas seus gols e títulos estão marcados na história do futebol.