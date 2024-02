Abel e Carpini trocam elogios e evitam rivalidade antes da Supercopa

Os técnicos Abel Ferreira e Thiago Carpini projetaram o duelo entre Palmeiras e São Paulo pela Supercopa do Brasil, no domingo (4), no Mineirão, mas deixaram a rivalidade de lado.

O que eles falaram

Troca de elogios

Tenho que ter muito cuidado com aquilo que vou dizer. Ele [Carpini] conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele, eu sei. Acho que é um jovem treinador com muita capacidade. Sim [houve a ligação], não diretamente comigo, mas com um elemento da nossa comissão. Mas não quero falar muito sobre isso Abel Ferreira, em coletiva após a vitória contra o Red Bull Bragantino

Os números do Abel falam por si só. Um cara que admiro, respeito muito o trabalho dele e da sua equipe técnica. Criou-se até uma amizade com a equipe técnica, a gente trocou algumas mensagens, não com o Abel, mas com outras pessoas do corpo técnico Thiago Carpini, em coletiva após a vitória contra o Corinthians

Rivalidade de lado

"Domingo estamos lá para ajudar os nossos clubes, não sou eu contra ninguém. É o Palmeiras contra o São Paulo, como sempre foi. Sei que vocês gostam dessa rivalidade, não é problema meu. Se eu ganhar, vai ser normal. Se eu perder... não vou abrir, vocês são jornalistas e vão fazer seus trabalhos. Vamos preparar domingo para uma decisão entre Palmeiras e São Paulo, mérito dos dois clubes, que ganharam suas competições. É sempre um título e uma final, vamos nos preparar para ela a partir de amanhã", disse Abel Ferreira.

"Acho que a gente tem dificuldade de aceitar a capacidade das pessoas. Ele quebrou alguns paradigmas, pelo fato de ser estrangeiro. Temos que parar com isso, se é brasileiro, se é estrangeiro. Se as pessoas são competentes, elas vão se estabelecer. Ele aproveitou as oportunidades", afirmou Thiago Carpini.

Palmeiras e São Paulo na mesma prateleira

Abel Ferreira e Carpini já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias de Abel e duas de Carpini. O curioso é que Carpini venceu Abel com equipes de muito menor investimento: Água Santa, no jogo de ida da final do Paulistão do ano passado, e Inter de Limeira, também pelo estadual, em 2021.

Essa derrota do Palmeiras para a Inter de Limeira foi a última da equipe na 1ª fase do Paulistão. Na vitória contra o Bragantino na noite de ontem, o Alviverde completou 31 jogos sem perder nesta fase da competição, com 23 vitórias e 8 empates.

Palmeiras e São Paulo chegam em alta para a Supercopa. O Alviverde e o Tricolor têm campanhas bem semelhantes, com três vitórias e um empate em quatro jogos no Estadual — a equipe de Carpini sofreu menos gols, três contra quatro do Palmeiras.

Hoje estamos em uma mesma prateleira e tem tudo para ser um grande jogo, um duelo competitivo, um duelo justo. Está tudo bem encaminhado para ser uma grande decisão e quem for melhor vai vencer Carpini

