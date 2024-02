STJD não converterá penas de jogadores envolvidos em esquema de manipulação

Nesta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) decretou que não haverá conversão das penalidades para jogadores que se envolveram no esquema de manipulação de resultados.

O tribunal do futebol ressaltou que todas as solicitações feitas por atletas punidos pela infração serão indeferidas. O órgão ainda afirmou que todas as multas que não foram pagas no prazo estipulado serão encaminhadas e analisadas pela infração ao artigo 223 do CBJD.

Operação Penalidade Máxima

O esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol veio à tona no começo de 2023, após denúncia do Ministério Público de Goiás. As investigações contemplavam, inicialmente, somente jogos da Série B, mas chegaram à elite do futebol nacional.

15 jogadores foram denunciados pelo STJD. Entre eles, está o zagueiro Eduardo Bauermann, que atuava pelo Santos quando esteve envolvido no escândalo.

Alguns destes atletas, como o próprio ex-santista e o atacante Alef Manga, que confessou participação, buscaram uma transferência para clubes do exterior. A CBF, porém, solicitou à Fifa ampliação da punição para que os envolvidos no esquema fossem impedidos de atuar também fora do país.

Veja todos os jogadores punidos pelo Pleno do STJD:

André Luiz (ex-Sampaio Corrêa): suspensão de 600 dias e multa de R$ 50 mil



Eduardo Bauermann (ex-Santos): 360 dias e multa de R$ 35 mil



Fernando Neto (ex-Operário): 360 dias e multa de R$ 15 mil



Gabriel Domingos (ex-Vila Nova): eliminação e multa de R$ 80 mil



Gabriel Tota (ex-Juventude): eliminação e multa de R$ 30 mil



Kevin Lomónaco (Red Bull Bragantino): 360 dias e multa de R$ 25 mil



Marcus Vinícius (ex-Vila Nova): 720 dias e multa de R$ 80 mil



Matheus Gomes (Ipatinga): eliminação e multa de R$ 10 mil



Matheusinho (ex-Sampaio Corrêa): 600 dias e multa de R$ 50 mil



Moraes (ex-Juventude): 720 dias e multa de R$ 55 mil



Paulo Miranda (ex-Juventude): suspensão de 720 dias e multa de R$ 70 mil



Paulo Sérgio (ex-Sampaio Corrêa): 600 dias e multa de R$ 50 mil



Ygor Catatau (ex-Sampaio Corrêa): eliminação e multa de R$ 70 mil