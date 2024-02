Sem marcar há nove jogos, Yuri Alberto lidera finalizações do Corinthians no Paulista

O atacante Yuri Alberto vive momento complicado no Corinthians, com muitas críticas de torcedores e parte da imprensa. Sem balançar às redes há nove jogos, o jovem de 22 anos é o jogador do Timão que mais finalizou no Campeonato Paulista até o momento.

Titular em todos os quatro jogos do Corinthians no Estadual, Yuri finalizou 10 vezes na competição, segundo o Footstats. Quatro desses arremates foram em direção ao gol, enquanto seis não acertaram o alvo. O segundo jogador do Alvinegro com mais chutes no torneio é Ángel Romero, com sete.

Em média, Yuri finaliza 3,3 vezes por partida nesse Estadual, ficando na frente de Raniele, com 2,2. Os números foram contabilizados pelo Sofascore.

Titular absoluto da equipe comandada por Mano Menezes, Yuri é um dos jogadores mais cobrados do atual elenco. Diante do São Paulo, na última terça-feira (30) o atleta recebeu apoio das arquibancadas no aquecimento, mas deixou o campo vaiado após mais uma atuação discreta.

A próxima chance de Yuri ir às redes pela primeira vez em 2024 será contra o Grêmio Novorizontino, no domingo (4), às 11 horas (de Brasília). O atleta deve ganhar a concorrência de Pedro Raul, ex-Vasco, nos próximos dias.

Com a camisa do Corinthians, Yuri Alberto possui 26 gols em 94 jogos realizados. Nesse recorte, o atacante também distribuiu nove assistências.