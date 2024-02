Presidente do Fluminense DISPARA contra grama sintética: 'prefiro títulos'

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, fez duras críticas ao uso de gramado sintético por clubes do Brasil e ainda aproveitou para cutucar o Botafogo. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 30, o dirigente apontou que o uso deste tipo de grama não favorece o futebol.

"Dizem que sintético diminui o custo. Mas, se você tem um clube de futebol e não consegue manter um campo de grama, você não pode ter um clube. Se não vira casa de show. Tem gente que prefere fazer cinco shows. E tudo bem. Mas eu prefiro ganhar títulos", afirmou o dirigente do Tricolor.

A fala do dirigente foi direcionada a Palmeiras e Botafogo. Nessa semana, o Allianz Parque foi interditado para troca do material de amortecimento do gramado sintético e ficou no centro de uma polêmica sobre o uso. Além disso, Bittencourt ironizou o Fogão, que em 2023 realizou diversos shows no gramado do estádio Nilton Santos e acabou perdendo o título do Campeonato Brasileiro.

Mário Bittencourt também destacou que diversos campeonatos em outros países proibiram a utilização da grama sintética. "Em nenhuma outra liga do mundo se joga em campo sintético. A Fifa autoriza, mas não tem nenhuma competição nesse tipo de gramado, então deve ter algum motivo", declarou,

"Se é barato e não estraga, por que não joga todo mundo no campo sintético? Porque os jogadores não gostam, porque é ruim mesmo, muda o estilo de jogo", finalizou.