Pré-Olímpico: Rivaldo destaca Brasil como favorito para se classificar e conquistar ouro em Paris 2024

A Seleção Brasileira venceu até agora todos os seus jogos na primeira fase do Torneio Pré-Olímpico, campeonato que definirá os dois países sul-americanos classificados para as Olimpíadas de 2024, realizadas em julho, em Paris.

Após os três triunfos, o Brasil chega classificado para a última rodada da primeira fase do torneio. Os dois primeiros colocados de cada grupo disputarão um quadrangular final na próxima semana, e as duas seleções que marcarem o maior número de pontos se classificam para os Jogos de Paris. Na análise de Rivaldo, a Seleção Brasileira é a favorita para classificar e levar mais um ouro.

"Eu acredito que o Brasil vai conquistar a classificação para as Olimpíadas. O torneio Pré-Olímpico possui seleções que estão evoluindo na América Latina. Tem a Argentina que sempre produz times fortes, a Celeste Olímpica, como é conhecido o Uruguai, que tem uma tradição de formar jogadores bons, e o Equador, que tem se mostrado uma equipe em evolução. Assim como a Argentina é um destaque para estar nos jogos de Paris, vejo que o grupo brasileiro comandado pelo técnico Ramon Menezes tem tudo para se classificar e estar presente em mais uma Olimpíada", disse Rivaldo, em entrevista à Betfair.

Medalha de bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996 com o Brasil, o craque ainda avaliou que o Brasil recentemente atingiu uma predominância no torneio e que, além de revelar jogadores, a participação na competição aumentou o interesse dos atletas.

"O Brasil, em qualquer competição de futebol que for, sempre será um dos favoritos. Aqui produzimos jogadores com qualidades técnicas que muitos países gostariam de ter, mas aqui o talento vem de berço, está na nossa essência. O Brasil evoluiu muito no decorrer dos anos para disputar um torneio como as Olimpíadas. Antes a Europa dominava o quadro de medalhas e a gente sentia muita dificuldade no torneio, mas aos poucos o Brasil entendeu como é o caminho para a conquista do ouro e, agora, está entre as potências olímpicas. Hoje os jogadores dão muito valor para o ouro olímpico, nossos jogadores fazem questão de estarem presentes nesse momento, pois sabem que é importante para o futuro deles dentro da Seleção".

Brasil possui o maior número de medalhas nas Olimpíadas

No ranking olímpico de medalhas no futebol masculino, o Brasil está atrás de Hungria (três ouros, uma prata e um bronze) e Grã-Bretanha (três ouros). A seleção canarinho aparece em terceiro no ranking, levando a melhor contra os rivais sul-americanos: são sete medalhas (dois ouros, três pratas e dois bronzes) em 12 participações. A Argentina, por sua vez, possui dois ouros e duas pratas, enquanto o Uruguai conquistou dois ouros. Por fim, Paraguai com uma prata, e Chile, com um bronze, encerram a lista do continente com medalhas nos 128 anos do esporte nos Jogos Olímpicos.

Por fim, Rivaldo também relembrou a sua experiência nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, quando terminou em terceiro lugar.

"Foi um sonho pra mim estar em Atlanta 96 e acredito que seja um sonho para cada um dos jogadores de hoje querer representar o Brasil nas Olimpíadas. Eu me orgulho muito de ter participado daquele time, não conquistamos o ouro, mas veio o bronze, e mesmo não conseguindo a medalha tão desejada pelos brasileiros naquele momento, eu fiquei muito feliz de estar no pódio, junto com muitos jogadores de qualidade da época. Para minha carreira foi super importante estar naquela seleção, pois ali foi minha primeira competição internacional, me ajudando a ganhar uma bagagem em torneios de seleções", finalizou Rivaldo.

Pelo Pré-Olímpico, o Brasil volta a campo nesta quinta-feira, às 20:00 (de Brasília), contra a Venezuela, em Caracas, pela última rodada do Grupo A. O quadrangular final, que define os classificados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, começará na próxima segunda-feira.