Por lesão, zagueiro do Palmeiras é cortado da Seleção Brasileira Pré-Olímpica

O zagueiro Michel, do Palmeiras, foi desconvocado da Seleção Brasileira Pré-Olímpica nesta quinta-feira devido à lesão muscular. Além dele, Kaiki Bruno, zagueiro do Cruzeiro, também desfalcará o time de Ramon Menezes pelo mesmo motivo.

Ambos tiveram as lesões na coxa direita confirmadas após exame de ressonância magnética. O jogador do Palmeiras, titular contra a Bolívia e Colômbia, foi substituído início do primeiro tempo contra os colombianos. Enquanto o atleta cruzeirense sentiu no fim da mesma partida que aconteceu no dia 26 de janeiro. A dupla foi desfalque na vitória sobre o Equador.

Michel foi um dos jogadores inscritos pelo Palmeiras na lista B do Campeonato Paulista. Assim, segue como desfalque para Abel Ferreira. O atacante Endrick e o goleiro Kaique são outros representantes do Verdão na Seleção Pré-Olímpica.

Na avaliação do médico da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, Gustavo Dutra, ambos não teriam condições de atuar em nenhum dos jogos restantes do Brasil no torneio.

O Brasil tem o último compromisso pela primeira fase, nesta quinta-feira, diante da Venezuela. A bola rola às 20 horas (de Brasília), em Caracas. O time comandado por Ramon Menezes tem nove pontos e já está classificado para a próxima fase.