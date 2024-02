Palmeiras se reapresenta após vitória no Paulista e inicia preparação para a Supercopa

O Palmeiras iniciou na manhã desta quinta-feira a preparação para a decisão da Supercopa do Brasil após a vitória por 1 a 0 contra o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Os jogadores que foram titulares em Bragança Paulista fizeram trabalhos regenerativos no centro de excelência do CT, enquanto os demais, incluindo Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, Piquerez, Raphael Veiga, Zé Rafael e Rony, poupados por Abel nesse último jogo, foram a campo para o primeiro treino visando o Choque-Rei.

O Verdão segue com o desfalque do atacante Endrick, que está com a Seleção Pré-Olímpica. As outras baixas são de Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

A vitória contra o Bragantino deixou o Palmeiras com dez pontos, na liderança do Grupo B. O time retorna a campo pelo Estadual no dia 8 de fevereiro, quando enfrenta o Ituano, na Arena Barueri.

Antes disso, o Palmeiras foca no clássico com o São Paulo que define o título da Supercopa do Brasil. A partida acontece às 16 horas (de Brasília), no Estádio do Mineirão.