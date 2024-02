Otero se destaca em vitória do Santos sobre o Água Santa no Paulistão

Nesta quarta-feira, o Santos venceu o Água Santa fora de casa por 1 a 0 em partida válida pelo Campeonato Paulista. Em sua estreia como titular, o meia Rómulo Otero foi um dos destaques do jogo e teve ótimos números estatísticos.

Segundo o Sofascore, Otero foi o melhor jogador da partida. Durante os 73 minutos em que esteve em campo, ele deu dois passes decisivos e criou duas grandes chances de gol.

#Paulistão ?? Rómulo Otero foi o Destaque Sofascore de Água Santa 0-1 Santos! ? 73 mins jogados

? 2 passes decisivos

?? 2 grandes chances criadas (!)

? 13/14 passes certos (!)

? 8/13 duelos ganhos (!)

? 4 desarmes (!)

? 4 faltas sofridas (!)

Além disso, o venezuelano teve uma alta porcentagem de acertos nos passes, em 14 tentados ele errou apenas um. O meia foi também o atleta mais caçado dentro de campo, ele sofreu ao todo quatro faltas.

Apesar de ser um atleta ofensivo, Otero ajudou bastante defensivamente, o meia realizou quatro desarmes e venceu oito de 13 duelos.

O início de Rómulo Otero vem sendo animador para os torcedores, esse foi apenas seu quarto jogo vestindo a camisa do Santos, o primeiro como titular, e já balançou as redes duas vezes.

Além dos gols, suas atuações como um todo vêm sendo muito boas, o venezuelano é o segundo melhor jogador do Peixe na temporada, de acordo com dados do Sofascore, atrás apenas do meia Giuliano.

Com mais uma vitória, o Santos lidera o grupo A do Campeonato Paulista, com nove pontos conquistados. Na próxima rodada do Estadual, o Alvinegro Praiano recebe o Guarani neste domingo, às 18h (de Brasília).