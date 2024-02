Nottingham Forest anuncia contratação por empréstimo de atacante do Sporting

Nesta quinta-feira, o Nottingham Forest anunciou a contratação por empréstimo, junto ao Sporting, do jovem atacante Rodrigo Ribeiro, de 18 anos, até o final da temporada, com opção de compra de 12 milhões de euros. O jovem, que renovou com o clube português na última quarta-feira até 2028, chega para ser reforço do elenco comandado pelo também português Nuno Espírito Santo.

Até aqui na temporada, Rodrigo Ribeiro, que estreou no profissional do Sporting, atuou em dez partidas pelo clube, marcando dois gols e deixando uma assistência.

Apesar do Sporting viver boa fase, já que é o líder do Campeonato Português, por outro lado o Nottingham Forest, novo clube do atleta, não vive boa fase, já que ocupa a 16ª colocação da Premier League, com apenas dois pontos a mais em relação ao Everton, equipe que abre a zona de rebaixamento da competição.

A próxima partida do Nottingham será diante do Bournemouth no próximo domingo, às 11:00 (de Brasília), no Vitality Stadium, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês.