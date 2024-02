Neto HUMILHA Pablo Marçal e VIRALIZA com imitação de coach

Do BOL, em São Paulo

O comentarista e apresentador da Band, Craque Neto, ironizou o coach Pablo Marçal durante a edição do programa Donos da Bola da última segunda-feira. O ex-jogador imitou o coach, ao inventar histórias parecidas com as narradas pelo coach, que tem circulado pela internet.

"Eu comprei uma Ferrari e quis ver o que acontece com o motor. Desmontei tudo, porque sou mecânico. Agora estou montando", disse o apresentador em uma das imitações.

Neto ainda ironizou as pessoas que acreditam nas histórias narradas por Marçal. "Esse aí é o cara que vocês acreditam. "Ai vocês não acreditam em mim, no Veloso ou no Cereto?", disse.

Pablo Marçal tem viralizado nas redes sociais com situações um tanto quanto inusitadas. Coach motivacional, ele também realiza palestras com ensinamentos religiosos, o que não foi esquecido durante a ironia do comentarista. "Tudo ele 'bota' Deus. Deus não sabe o que é Ferrari. Vocês estão brincando comigo", finalizou.