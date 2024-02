Naves comenta busca por espaço no Palmeiras e projeta decisão da Supercopa: "Grande batalha"

Na última quarta-feira, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pela quarta rodada do Paulista. Poupando titulares, Abel Ferreira mandou a campo um time com reservas, dando chances para jogadores com menos minutos. O zagueiro Naves, que foi titular, comentou a busca por espaço no time e projetou a decisão da Supercopa.

"Muito feliz individualmente e coletivamente, principalmente pelo resultado. Construímos uma bela vitória. No ano passado, estivemos lá com uma mesma base e saímos com um empate, sabendo que poderíamos ter vencido. Ontem, graças a Deus, nos últimos minutos conseguimos os três pontos. Tenho trabalhado bem para que a cada partida eu possa evoluir e mostrar meu potencial cada dia mais. Não só eu, mas todos os atletas que subiram agora, queremos alcançarmos nosso espaço", declarou.

Naves tem a concorrência de Luan, Murilo e Gustavo Gómez no setor. Em 2023, foi acionado pelo técnico Abel Ferreira em 14 oportunidades e deixou boas impressões.

"É um privilégio estar aqui e vestir essa camisa. Quantos não sonham estar no nosso lugar? Isso que nos motiva: estar vencendo com grandes jogadores, sabendo de onde viemos para que pudéssemos estar aqui e aproveitarmos as oportunidades. É fazer nosso trabalho no dia a dia e, quando tiver a oportunidade, agarrar com unhas e dentes", seguiu.

O foco do Verdão agora é a disputa do título da Supercopa do Brasil, contra o São Paulo. O Choque-Rei acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

"Sempre muito bom ganhar, ainda mais um jogo único, clássico. A energia está muito boa, com muita positividade. Vamos em busca dessa conquista para que possamos sair bicampeões. Sabemos da nossa capacidade, e domingo temos uma grande batalha que, se Deus quiser, sairemos vencedores", finalizou.