Morelos é regularizado no BID e pode reforçar o Santos no Paulistão

O novo contrato de Alfredo Morelos foi registrado pelo Santos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira. O atacante, portanto, pode reforçar o Peixe no Campeonato Paulista.

O transfer ban da Fifa, imposto devido a uma dívida do Alvinegro Praiano com Fabián Bustos, não foi empecilho para o registro do jogador, já que ele já estava no clube. A punição impede apenas o registro de novos atletas, vindo de outras equipes.

Anunciado em setembro do ano passado, Morelos entrou em um acordo com a diretoria alvinegra para reduzir o seu salário e permanecer na Vila Belmiro em 2024.

O colombiano tinha um dos vencimentos mais altos do grupo e passará a receber o teto máximo estabelecido pela gestão de Marcelo Teixeira, que visa reduzis os gatos do clube após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O contrato de Morelos com o Santos vai até dezembro de 2025. O atacante treina normalmente com o elenco principal, mas ainda não estreou na temporada. A expectativa é que ele seja relacionado já no próximo domingo, contra o Guarani, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O jogador de 27 anos, que sofreu uma importante lesão muscular em meados de outubro, foi uma aposta do coordenador técnico Alexandre Gallo. Ele tem apenas três partidas pelo time, sendo uma como titular.

Além do centroavante, outros atletas também toparam diminuir seus vencimentos e defenderão o clube nesta temporada. São eles: Tomás Rincón, Julio Furch, João Paulo, Diego Pituca, João Basso e Messias.