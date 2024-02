Lucas Silva cita "muita confiança" para primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG na temporada

Neste sábado, na Arena MRV, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Mineiro, às 19h30 (de Brasília). A partida marca o primeiro clássico entre os arquirrivais na temporada. Lucas Silva, volante do time celeste, falou nesta quinta-feira sobre a preparação da equipe para o duelo.

"Foi uma semana muito produtiva de trabalho, conseguimos aumentar nosso entrosamento. Isso nos dá muita confiança para sábado e para chegarmos preparados para o clássico", afirma o camisa 16.

Ainda sobre a pré-temporada, Lucas afirmou que, aos poucos, o time vai se adaptando às instruções do recém-chegado Larcamón. "Temos muito o que evoluir, mas algo que nos deixa satisfeitos é a nossa entrega dentro de campo. E também tudo o que nós treinamos na pré-temporada, questão de jogadas, padrão tático. A gente está conseguindo exercer nos jogos. Claro que ainda pega um pouquinho (a questão) de entrosamento com a formação tática nova, mas, no decorrer dos jogos, vamos conseguir ajustar", projetou.

O clássico será disputado com torcida única e apenas atleticanos irão ao estádio. O volante sabe que, mesmo de longe, os cruzeirenses irão ajudar. "Apesar da torcida não estar presente, tenho certeza que cada cruzeirense, seja de casa, na casa de um amigo ou na rua, vai estar torcendo e jogando junto conosco. Vamos fazer de tudo para representar e conquistar essa vitória", prometeu.

O Cruzeiro tem quatro pontos em dois jogos. Ainda invicto, o time busca uma vitória no clássico visando a liderança do Grupo A do Campeonato Mineiro.