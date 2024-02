Longe do protagonismo, James Rodríguez pode ficar fora de segunda final pelo São Paulo

De fato, o meio-campista James Rodríguez ainda não alcançou o protagonismo esperado pelo São Paulo. Ainda com poucos jogos pelo clube, o jogador busca sua melhor condição física e sequer estreou nesta temporada.

A sua presença na Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, ainda é uma incógnita. O atleta busca sua melhor forma física e treinou separado do elenco no CT da Barra Funda nas últimas semanas, limitando-se a atividades de controle de carga.

Se ele desfalcar o Tricolor, não será a primeira vez que o colombiano ficará de fora de uma final. No último ano, com problemas físicos, o meia não entrou em campo nas finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

O fato de ter "perdido" as duas partidas da decisão, inclusive, o deixaram frustrado no São Paulo. Ele também não foi utilizado por Dorival Júnior nas semifinais, diante do rival Corinthians.

Por um outro lado, o técnico Thiago Carpini revelou que o meia começou a trabalhar com o restante do grupo e está se sentindo melhor. Há a expectativa de que ele seja relacionado para o Choque-Rei, mas se isso não acontecer, a sua estreia na temporada deve ser apenas na próxima quarta-feira, contra o Água Santa, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista.

Na última quarta-feira, James publicou uma foto treinando durante a folga do São Paulo e escreveu: "Sem dias livres para mim".

"James treinou com o grupo já essa semana. Ainda não posso afirmar se ele tem condições de estar com o elenco que vai para Belo Horizonte, mas ele já treinou e está se sentindo melhor. O controle de carga está muito próximo de um retorno, agora vai muito mais do feedbak do atleta. Vamos respeitar o momento que ele se sentir seguro para atuar e poder nos ajudar. Não sei se será no próximo fim de semana ou nas próximas rodadas", disse o treinador.

Días libres no hay para mi. ?? pic.twitter.com/HCP1oBe2rH ? James Rodríguez (@jamesdrodriguez) January 31, 2024

O presidente do clube, Julio Casares, reconheceu que James ainda está se adaptando ao Brasil, mas garantiu que ele está nos planos. O colombiano estaria na mira do Besiktas, da Turquia, mas segundo o dirigente tricolor, não chegou nenhuma proposta.

"Não recebemos nenhuma proposta. Ele tem contrato com o São Paulo, está treinando, está se adaptando ao futebol brasileiro. Se ele vai jogar, é uma questão técnica. É um grande profissional, e amanhã ele vai estar trabalhando, está trabalhando muito. Uma hora pode acontecer dele ter um resultado melhor na visão da comissão. Quem escala não é o técnico, nem a comissão técnica, é o atleta. A ideia é mantê-lo. A gente nunca sabe o que vai acontecer... Não temos nenhuma proposta. Mas, chegando uma proposta, será avaliada, discutida. Não seria diferente com ele", esclareceu o presidente.

Desde julho de 2023 no clube, ele fez apenas 14 jogos, um gol e três assistências. Foram só nove compromissos como titular.

Com a expectativa de tê-lo à disposição, o Tricolor enfrenta o Palmeiras neste domingo, no Mineirão, pela Supercopa do Brasil. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).