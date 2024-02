Jovens passam por testes físicos, e Corinthians avança em preparação para pegar o Novorizontino

Nesta quinta-feira, o elenco do Corinthians deu sequência à preparação para a partida contra o Novorizontino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Mano Menezes comandou um treino tático com o grupo no CT Dr. Joaquim Grava.

Os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia, seguido pelo aquecimento em campo. Lá, houve um trabalho de saída de pressão. Por fim, os jogadores exerceram uma atividade de enfrentamento um contra um e três contra dois.

Em meio à preparação, os jovens promovidos após a conquista da Copinha passaram pelas mesmas avaliações físicas que o profissionais fizeram na pré-temporada.

Mano Menezes ainda não deve contar com o zagueiro Gustavo Henrique para enfrentar o Novorizontino. O defensor segue em processo de transição física e ainda não deve ficar à disposição. O lateral Diego Palacios, com uma lesão na coxa, também deve ser desfalque.

Há a expectativa de que o meia Rodrigo Garro enfim seja regularizado e possa fazer sua estreia pelo Timão. Para isso, ele precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até essa sexta-feira. O jogo contra o Novorizontino está marcado para domingo, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O confronto ganhou contornos importantes devido à má fase do Corinthians. A equipe vem de três derrotas seguidas no Paulistão e precisa de uma resultado positivo para abafar a crise.

O Timão retoma a preparação para a partida na manhã desta sexta-feira. Os comandados de Mano Menezes ocupam o terceiro lugar do Grupo C, com três pontos, e neste momento estão fora da zona de classificação à próxima fase do Estadual.