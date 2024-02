Inter de Limeira vence São Bernardo e joga Corinthians para a lanterna do Grupo C no Paulista

Na noite desta quinta-feira, três jogos movimentaram o encerramento da quarta rodada do Campeonato Paulista. São Bernardo, Ituano, Inter de Limeira, Novorizontino, Botafogo-SP e Santo André foram os seus times que entraram em campo.

A Inter de Limeira recebeu e venceu o São Bernardo, por 2 a 0, no Estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão. Gustavo Bochecha e Juninho marcaram os gols da vitória do time visitante.

Com o triunfo, a Inter de Limeira chegou aos quatro pontos e conquistou sua primeira vitória no estadual. A equipe pulou para a vice-liderança do Grupo C e, assim, jogou o Corinthians - que tem apenas três pontos - para a lanterna da chave. Já o São Bernardo segue na segunda posição do Grupo D, com sete pontos, e desperdiçou a chance de igualar a pontuação do líder São Paulo.

Agora, o São Bernardo volta a campo neste fim de semana. O Bernô visita a Ponte Preta neste domingo, a partir das 20 horas (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Paulistão.

Já a Inter de Limeira retorna aos gramados apenas na próxima quinta-feira (08). Pela sexta rodada do estadual, a equipe terá pela frente o Guarani, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro.

O jogo

A Inter de Limeira inaugurou o marcador aos 11 minutos de jogo. Everton Brito recebeu pelo lado direito e cruzou para a entrada da grande área. Gustavo Bochecha pegou de primeira e acertou o cantinho do gol defendido por Alex Alves, marcando um golaço.

A Inter de Limeira seguiu pressionando e conseguiu o segundo gol três minutos depois. Everton Brito, com mais uma assistência, tocou para Juninho. O camisa 11 driblou a zaga do São Bernardo, invadiu a grande área e finalizou. O goleiro Alex Alves até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o segundo gol dos donos da casa.

O restante do primeiro tempo correu sem muitas emoções. Após o volta do intervalo, o São Bernardo começou a buscar o empate. Mas quem quase chegou ao terceiro gol foi a Inter de Limeira. Gustavo Bochecha quase marcou seu segundo gol na partida, mas a zaga do Bernô afastou.

O segundo tempo seguiu morno, com o São Bernardo sem conseguir quebrar as linhas da Inter de Limeira, e com os donos da casa segurando o resultado para conquistarem a primeira vitória da temporada.

Novorizontino bate Ituano e Santo André conquista primeira vitória

Também nesta quarta-feira, o Novorizontino superou o Ituano jogando em casa, por 2 a 0, para chegar ao seu primeiro triunfo na competição. Os donos da casa venceram com gols de Wagner Souza e Geovane no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Já o Botafogo-SP, mesmo com a expulsão de Fábio Sanches, ganhou do Santo André, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz. O único gol da vitória da equipe mandante foi feito por Alex Sandro.

Os resultados deixaram o Novorizontino na última colocação do Grupo D, com seis pontos, enquanto o Botafogo-SP ocupa o terceiro lugar, com sete. Já na chave A, o Ituano se manteve na terceira posição, com três pontos, e o Santo André fica na lanterna, com dois.

Na quinta rodada do Paulista, os seis times entram em campo neste domingo. O Novorizontino recebe o Corinthians no Ismael de Biasi às 11 horas. No mesmo horário, o Santo André pega o Red Bull Bragantino no Brunão. Já Ituano e Botafogo-SP se enfrentam às 18h no Novelli Júnior.