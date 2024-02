Tevez revela agressões secretas sofridas no vestiário do Corinthians

O ex-jogador Carlitos Tevez deixou saudade na torcida do Corinthians, depois de ter sido o principal jogador na campanha do título brasileiro de 2005. Agora treinador, ele relembrou a passagem pelo Alvinegro em entrevista a um canal de TV da Argentina.

Tevez declarou que a sua maior lembrança da passagem pelo Corinthians foram as brigas que teve, inclusive com companheiros de equipe. "Eu era o primeiro argentino em um vestiário em que eu recebia mais que os outros jogadores. Me olhavam torto toda hora, não foi fácil", declarou.

O ex-atacante também relembrou a briga que teve com Marquinhos. Na época, os dois jogadores saíram no soco durante um treino. Tevez disse que não foi apenas aquela treta que aconteceu. "Eu entrei em várias brigas, mas só uma foi vista pela imprensa. Era quase uma por semana"

Apesar do clima tenso, Tevez conseguiu conquistar a confiança dos companheiros de equipe. Ele contou que passou a solicitar o pagamento das premiações para todos os jogadores junto à presidência corinthiana.