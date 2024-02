Grêmio confirma lesão na perna direita de Soteldo

Na tarde desta quinta-feira, o Grêmio soltou uma nota oficial sobre a situação do atacante Soteldo. O Imortal divulgou que o camisa 7 teve uma lesão de Grau 3-C no músculo adutor longo da perna direita.

O atacante chegou ao clube no fim do ano passado, por empréstimo. Na temporada, Soteldo soma um gol e uma assistência em quatro jogos. O ponta se machucou na partida contra o Juventude, sendo substituído aos 38 minutos do segundo tempo. O atleta já iniciou o processo de recuperação.

Geralmente, essa lesão causa afastamento por cerca de dois a três meses. Logo, o jogador pode perder todo o restante do Campeonato Gaúcho e o início do Brasileirão.

Soteldo chegou ao Grêmio por empréstimo de uma temporada. No ano passado, ele teve altos e baixos com a camisa do Santos em uma temporada de rebaixamento do clube paulista no Brasileirão.