Giro dos Estaduais: Atlético-GO volta a vencer no Goiano e Sport reassume topo do Pernambucano

Nesta quinta-feira, diversos times ao redor do Brasil entraram em campo por seus respectivos campeonatos estaduais. Atlético-GO, Ceará e Sport foram alguns dos clubes que disputaram novos duelos pelas competições.

Goiano



Pelo encerramento da quinta rodada do Campeonato Goiano, o Atlético-GO bateu o Anápolis, por 2 a 1, graças aos gols de Guilherme Romão e Luiz Fernando. De pênalti, Marcos de Santana ainda descontou para os visitantes no apagar das luzes. O confronto aconteceu no Estádio Antônio Accioly.

Assim, o Dragão deu um salto na tabela e passou a ser o sétimo colocado, chegando aos sete pontos conquistados. A equipe voltou a triunfar após três jogos sem vitórias. Já o Anápolis fica na 10ª posição, com quatro pontos.

VITÓRIA EM CASA! Com gols de Guilherme Romão e Luiz Fernando, o Dragão venceu o Anápolis por 2 a 1. SEGUIMOS!!! ????? #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/zSD8vUqIdI ? ??tlético Goianiense (@ACGOficial) February 2, 2024

Cearense



Já no Campeonato Cearense, o Ceará atropelou o Atlético-CE e venceu por 6 a 0 pela terceira rodada da fase de grupos do estadual. Erick Pulga (2x), Aylon, David Ricardo e Guilherme Castilho (2x) balançaram as redes para a equipe mandante no Estádio Presidente Vargas.

O triunfo em casa coloca o Ceará no topo da tabela no Grupo B, alcançando sua segunda vitória consecutiva e chegando aos sete pontos. Já o Atlético-CE segue na lanterna do Grupo A, sem somar pontos até o momento.

Pernambucano

Nesta quinta-feira, a sexta rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano ganhou sequência. O Sport superou o Flamengo Arcoverde com tranquilidade, por 3 a0, no Estádio Lacerdão. Arthur Caike, Fabinho e Pedro Lima marcaram os gols da vitória do Leão do Norte.

Mais cedo, o Retrô venceu o Afogados, longe de seus domínios, por 1 a o. O gol da equipe visitante foi feito por Giva. A partida foi realizada no Estádio do Arruda.

Com os resultados, o Sport reassumiu a liderança do estadual, alcançando os 15 pontos na tabela de classificação e ultrapassando o Náutico. O Retrô figura na terceira colocação, com 12 pontos, enquanto o Afogados está em oitavo, com apenas quatro. O Flamengo Arcoverde segue na lanterna, com somente um ponto.

Esse é pra ficar na história: o primeiro gol de Pedro Lima com a camisa do Leão! ? pic.twitter.com/xC5hodsxAb ? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 2, 2024

Confira mais resultados de outros estaduais desta quinta-feira

Gaúcho



Santa Cruz-RS 1 x 1 São José

Catarinense



Figueirense 2 x 0 Concórdia



Hercílio Luz 1 x 1 Joinville