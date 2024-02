Vini Jr perde gol incrível, Real bate Getafe e assume liderança do Espanhol

Em jogo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Getafe hoje (1) e contou com uma noite inspirada de Joselu para vencer por 2 a 0 e assumir a liderança da competição.

O que aconteceu

Joselu foi o herói da vitória do Real Madrid, marcando os dois gols do jogo. O atacante espanhol abriu o placar no início do primeiro tempo, e fez o segundo no começo da etapa final.

O placar poderia ser maior, mas Vini Jr. perdeu dois gols cara a cara com o goleiro quando o jogo já estava 2 a 0. Em um dos lances, o atacante brasileiro já tinha deixado o arqueiro no chão, mas finalizou fraco e viu o adversário se recuperar a tempo.

O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol. Com a vitória, a equipe igualou o Girona em número de jogos (22) e ultrapassou o adversário em dois pontos (57 a 55).

O Getafe está no meio da tabela. A equipe soma 29 pontos em 22 jogos e é o 10º colocado da competição nacional.

O próximo jogo do Real Madrid é o clássico contra o Atlético, terceiro colocado do Espanhol, com gosto de revanche. Recentemente, os Colchoneros eliminaram os comandados de Carlo Ancelotti da Copa do Rei. O Getafe encara o Betis também no próximo domingo.

Vini Jr. volta a ser alvo de racismo

Antes do início da partida, vários torcedores do Getafe gritaram "Vinicius Macaco!" em direção ao ônibus do Real Madrid, que se aproximava do Estádio Coliseu.

De acordo com o jornal espanhol "As", este foi o oitavo episódio de racismo registrado contra Vini Jr. na Espanha.

Como foi o jogo

Real Madrid cria até abrir o placar. Mesmo como visitante, o Real Madrid se impôs no início da partida e não demorou para marcar. Antes de balançar as redes, Joselu já havia acertado o travessão em um lance que acabou anulado por impedimento.

Getafe cresce, mas Joselu e Lunin esfriam reação. Depois do gol e no início do segundo tempo, os donos da casa se defenderam bem e chegaram a ser melhores, mas viram Joselu fazer boa jogada individual para dobrar a vantagem do Real Madrid. Depois, Lunin brilhou em finalização de Borja Mayoral para frear o ímpeto do time da casa.

Vínicius Jr, do Real Madrid, em ação durante partida contra o Getafe Imagem: Diego Souto/Getty Images

Gols e lances importantes

0x1: Aos 13 minutos do primeiro tempo, Lucas Vásquez recebeu na ponta direita e cruzou fechado. Já na pequena área, Joselu subiu e cabeceou forte. A bola pingou e passou por baixo de Soria, que saiu mal no lance.

0x2: Aos 11 minutos do segundo tempo, Joselu recebeu na entrada da área, cortou o marcador e bateu forte para superar Soria e fazer o segundo dele no jogo.

Perdeu Vini Jr! Aos 17 minutos, Joselu arrancou com liberdade após contra-ataque rápido e entregou a bola para Vini Jr. De frente para o gol, o brasileiro corta o goleiro e bate fraco. Soria se recupera e faz linda defesa!

Na trave! Aos 28 minutos, Milla deixou Borja Mayoral na cara do gol. O atacante bateu muito forte, mas Lunin conseguiu tocar na bola, que explodiu na trave. No rebote, Milla ainda teve a chance, mas, de primeira, mandou por cima do gol.

FICHA TÉCNICA

Getafe 0x2 Real Madrid

Competição: 20ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estádio Coliseu, em Madri, na Espanha

Data e horário: 1º de fevereiro de 2024 (quinta-feira), às 17h (de Brasília)

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (ESP)

Cartões amarelos: Dakonam (GET); F. Mendy (RMA)

Gols: Joselu, aos 14 minutos do primeiro tempo, e aos 11 minutos do segundo tempo.

Getafe: Soria; Damián Suárez, Duarte (Juanmi), Alderete e Gastón Álvarez; Carmona (Martín), Dakonam (Rico), Luis Milla e Maksimovic (Santiago); Greenwood e Borja Mayoral (Jaime Mata). Técnico: José Bordalás.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vásquez, Rudiger (Camavinga), Nacho e F. Mendy; Tchouameni, Valverde, Bellingham (Carvajal) e Modric; Vini Jr. (Rodrygo) e Joselu (Brahim Díaz). Técnico: Carlo Ancelotti.