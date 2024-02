Gabigol vibra com fim de jejum no Flamengo e declara amor à torcida

O Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro voltou a atuar com seus principais jogadores e conseguiu sair com a vitória sem sustos.

O atacante Gabriel foi titular na partida. O camisa 10 aproveitou a oportunidade e marcou o segundo gol da equipe comandada por Tite no triunfo.

Gabigol também marcou seu primeiro gol na temporada e encerrou jejum que durava desde agosto do ano passado. O atacante exaltou o apoio da torcida na capital paraense.

"Tenho me sentido em casa, sempre bom jogar aqui. Joguei outras vezes com a Seleção. Sempre pude fazer gol. É um lugar que me traz sorte e que gosto bastante. Muito feliz pelo carinho da torcida. É inexplicável o amor que tenho por eles e pelo Flamengo. Espero que a gente possa fazer um grande ano", afirmou o jogador.

O Flamengo passa a mirar o clássico contra o Vasco. A partida será neste domingo, no Maracanã, a partir das 16 horas (de Brasília), pela sexta rodada da primeira fase do Carioca.