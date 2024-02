Flu supera golaço, lambança e goleia o Bangu na estreia dos titulares

No primeiro jogo da temporada com os titulares em campo, o Fluminense não decepcionou e venceu o Bangu por 4 a 1, de virada, no Estádio Luso Brasileiro, hoje (1). O jogo foi válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara.

O que aconteceu

O Bangu abriu o placar com um golaço de Adsson, depois de uma falha de Fábio na saída de jogo. O goleiro tocou errado e viu o adversário bater quase do meio-campo para encobri-lo, em um belo gol.

O Fluminense virou no início do segundo tempo, com gols de Keno e Arias, e definiu a vitória com um golaço de Cano e mais um de Arias. O time tricolor não perdeu o controle da partida, apesar de sair atrás no placar.

Com a vitória, o Fluminense soma 13 pontos após cinco jogos e lidera a Taça Guanabara. O Flu tem três pontos a mais que o Botafogo e o Nova Iguaçu, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

O Bangu luta contra o rebaixamento. O time ainda não venceu na competição e soma apenas um ponto, na 10ª colocação.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (4). Enquanto o Fluminense visita o Boavista às 16h (de Brasília), o Bangu também joga fora de casa, contra o Audax Rio, às 21h30.

Como foi o jogo

O Fluminense dominou completamente o início do jogo, mas sentiu a falta de ritmo. Nos primeiros minutos, o atual campeão da América se impôs em campo e usou bastante as laterais do campo para criar jogadas de perigo. Mas o pouco tempo de treino dos titulares, que voltaram de férias semana passada, pesou. Cano, por exemplo, perdeu três boas oportunidades de gol.

Fábio falhou feio e Bangu abriu o placar quando já havia melhorado em campo. Se não chegaram a equilibrar a partida, os visitantes conseguiram oferecer perigo ainda no primeiro tempo e foram eficientes. Aproveitando um passe errado de Fábio, já fora do gol, Adsson arriscou de primeira, quase do meio-campo, e fez um golaço.

Cano, do Fluminense, lamentando durante o jogo contra o Bangu, pelo Carioca Imagem: Jorge Rodrigues/Agif

Com volume de jogo, o Fluminense buscou a virada logo no início do segundo tempo. Deu tempo de comemorar - o Bangu levou a vantagem para o intervalo. Contudo, com cinco minutos de bola rolando na segunda etapa, Keno empatou de cabeça. Dez minutos depois, Arias fez ótima jogada individual, deixou um marcador na saudade e soltou uma bomba para marcar o da virada.

O artilheiro não perde o jeito! À frente no placar, os donos da casa continuaram no ataque, buscando matar o jogo. Aos 28 minutos, Cano recebeu de Arias, dominou com liberdade e bateu forte para fazer um golaço e dar tranquilidade ao Fluminense. O meia colombiano ainda marcou mais um para transformar a vitória em goleada.

FICHA TÉCNICA

Fluminense 4x1 Bangu

Competição: 5ªª rodada da Taça Guanabara

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 1º de fevereiro de 2024 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Cartões amarelos: Arias, Guga, Thiago Santos (FLU); Saulo, Freitas e França Junior (BAN)

Gols: Adsson, aos 36 minutos do primeiro tempo; Keno, aos 5', Arias, aos 15' e 44', e Cano, aos 28 minutos do segundo tempo.

Fluminense: Fábio, Guga, Felipe Melo (Renato Augusto), Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Ganso (Lima); Keno (Terans), Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Bangu: Gabriel Leite; Saulo, Marreta, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney (Edgar Neto), Tatavitto (Somália), Cleyton (Anderson Lessa) e Adsson; Canela (Freitas) e João Victor (Rochinha). Técnico: França Junior.