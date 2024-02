Fluminense negocia a chegada do atacante Marquinhos, do Arsenal

O Fluminense vem buscando reforços para ter um elenco mais forte para a temporada. Os tricolores já trouxeram nomes como Renato Augusto, Terans e Douglas Costa.

No entanto, o clube não parou por aí, já que negocia a chegada do atacante Marquinhos, que está atualmente no Arsenal.

O Fluminense busca o empréstimo do jogador até o fim de 2024 e, caso a negociação se concretize, o atleta chegará após a disputa do Pré-Olímpico, onde está com a Seleção Brasileira.